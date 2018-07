RUBIALES, UN PRESIDENTE DE BATIBURRILLO Problemas para Muñiz a emenos de tres semanas para el inicio de la Liga: ni se marchan de la plantilla los que sobran ni llegan los que desea PACO CAÑETE Martes, 31 julio 2018, 01:17

Alos políticos se les suele conceder un margen de cien días para las primeras valoraciones de su gestión. No sé, ni me interesa, el número de fechas que Luis Rubiales lleva ejerciendo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Lo que sí tengo claro, clarísimo, es su afán de notoriedad. Como un rayo, alcanzó el primer plano de protagonismo, cuando destrozó cinco años de preparación del equipo de España, al destituir a Lopetegui. Todo el trabajo fue a la mismísima m... Desconozco qué le entrará por el cuerpo cuando le ponen por delante un micrófono, aunque sea de 'radio matalaguarra'. Después, para no desentonar con el politiqueo en España, rápidamente cambió de protagonistas en las distintas parcelas federativas. 'A los tuyos, con razón o sin ella'. Para el tercer acto tenemos la luminosísima idea hecha realidad del calendario liguero asimétrico. Como siga pensando y pariendo ideas por el estilo, hasta puede recrecerle el pelo. Este programa de encuentros de competición es lo que en Málaga llamamos batiburrillo, cosa sin orden ni propósito. Más. Lo peor es que tuvo como invitados de honor para la presentación oficial del 'asimétrico' a los mismísimos presidentes de FIFA y UEFA. Forma y modo de perder el tiempo lastimosamente. Ya saben, en la segunda vuelta los encuentros no siguen el orden de toda la vida. Como para coger moscas por el rabo. Y en cuanto al trato discriminatorio que ha repetido con las chicas del equipo de fútbol, de vergüenza.

Censurar algunas acciones de Rubiales no significa, ni muchísimo menos, pensar en Villar, 'el del cortijo'. Vamos al Málaga, al de nuestros sentimientos. Caminero, en la presentación del meta Munir, aseguró: «La portería sigue abierta y la intención que tenemos es la de incorporar a otro meta». Fenomenal y obligado que se refuerce una demarcación base, pero su manifestación en el propio acto del guardameta marroquí se puede interpretar como una señal de desconfianza. La discreción es la madre del tacto, de la moderación. En la contratación de Munir no se ha hablado de dinero y sí que la duración del mismo está en función de partidos jugados y otros etcétera. Que haya competencia entre los tres palos, un acierto. Otra cuestión es la forma de anunciarlo. Sin salir de la misma demarcación, recogemos el deseo del meta Andrés, que no es otro que marcharse del Málaga. Hasta el momento se ha limitado a cumplir. Está por ver si es que reúne condiciones para ser titular indiscutible. Terminamos con Cenk. Ha anunciado que regresa a Málaga para incorporarse a los entrenamientos, suponemos que recuperado de la lesión. En el club no cuentan con él. Ni dan con la fórmula para rescindirle el contrato. Uno más que no va a tener ficha federativa, pero hay que pagarle.

Algunos se han ido cedidos. Menos da una piedra, pero otros descartados por el entrenador, tampoco parece que vayan a salir de La Rosaleda. Tienen compromiso en vigor y defienden lo suyo. Total, que por una u otra causa, continúan numerosas caras de la pasada temporada, mientras otros clubes, caso de Las Palmas, se están reforzando a fondo. El problema para Muñiz es doble, ni se quita de encima los que le sobran, ni llegan los que pueden ilusionar tanto al técnico como a la afición. Ya que nos hemos referido a los seguidores, recordar que un año más están renovando abonos. En esta ocasión sin estímulos para reforzar su malaguismo.

Cara al inicio de la competición, pronto, el equipo va cubriendo el programa de preparación con una serie de partidos amistosos. Los recientes, en cuanto a conclusiones, son similares a los de hace un año. El equipo no marca un gol ni por equivocación. Lógico. Si la base es la misma, ¿Que puede cambiar? Faltan elementos en todas las demarcaciones, y sobran futbolistas de la campaña anterior en todas las líneas. Me gustaría conocer lo que piensa Muñiz con lo que está trabajando cara al futuro.