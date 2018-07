La salida de Cenk Gonen se perfila como el próximo paso en la planificación del Málaga

Dani Pacheco: «Hay interés, eso lo sabe todo el mundo»

Por Carlos J. Martínez. Dani Pacheco, que está en el foco de conjunto blanquiazul, pasó por los micrófonos del programa 'Málaga DXT', de Canal Málaga. El futbolista nacido en Pizarra habló sin tapujos del interés del Málaga en hacerse por sus servicios: «Sé que hay interés, eso ya lo sabe todo el mundo. Tendrán que hablar los clubes y todavía es pronto. Mi idea es continuar, pero luego nunca sabe dónde va a estar el futbolista. Uno no sabe si tendrá o no sitio. A partir de ahí, hablar por hablar. Tengo contrato con el Getafe hasta 2020». El ex del Liverpool, Betis o Alavés afirmó que su idea es jugar en Primera, que es su sueño.

«De Segunda a Primera es muy difícil subir, 18 de los 22 equipos piensan que pueden o que deben subir. Los presupuestos son parejos, menos los tres que bajan de Primera, y son clubes que han estado en Primera muchos años y que cada año piensan que es el suyo. He tenido la suerte de estar en esos equipos, se dieron cosas para que suban y eso que he vivido es impresionante», explicó el malagueño, que cuenta con tres ascensos seguidos (Betis, Alavés y Getafe).