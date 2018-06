La salida de Mario Husillos desatasca el futuro del Málaga

Una herencia terrorífica y casi ocho meses de más sombras que luces

SERGIO CORTÉS

Husillos debió llegar antes. La frase debiera ir entrecomillada, porque es lo que siempre han dicho internamente los hijos del jeque, los valedores del regreso del hispanoargentino a la dirección deportiva. Nasser, sobre todo, y Nayef echaron el resto ante su padre para recuperarlo, pero su contratación ya se produjo con el mercado veraniego cerrado, cuando los propietarios realmente no confiaban en Arnau casi desde enero.

Al final Husillos apenas ha estado ocho meses en su séptima aventura en el Málaga y se marcha por voluntad propia por segunda vez. E igual que en 2013 porque se ha sentido desautorizado (entonces, con BlueBay y el fichaje de Schuster). Cuando llegó tenía unas sensaciones desde fuera que chocaron con la cruda realidad: una plantilla descompensada, contratos e inversiones desorbitadas, limitaciones en la columna vertebral y escaso liderazgo en el vestuario.

Por eso –y porque internamente ya se dudaba muchísimo sobre la valía de la plantilla– trabajó desde el primer día en tratar de mejorar el nivel en el mercado invernal, pero al mismo tiempo se puso manos a la obra incluso para preparar un plan B en caso de descenso. Husillos estaba tan convencido de que el problema estaba en el grupo de jugadores, como les sucedía a los dirigentes del club y a los dueños, que demoró el relevo de Míchel en busca de un revulsivo. Se equivocó en la elección de Jose porque pensó que con otro estilo el equipo remontaría, pero se dio de bruces con la realidad cuando en su estreno el gaditano no cambió a uno solo de los jugadores. También le faltó prescindir de este nuevo entrenador en la recta final porque desde muy pronto el director deportivo, que sí tuvo un contacto directo con los jugadores, supo que no había 'feeling' en el vestuario, que sus métodos no gustaban y que su filosofía era arcaica.

En el capítulo de incorporaciones Husillos al menos no ha hipotecado más el club. Fichó en propiedad a Ignasi Miquel e Iturra, que parecen futbolistas interesantes en el nuevo escenario, y reclutó a Lacen con la carta de libertad (esta operación, sin duda más discutible, aunque también se empecinó Jose...) Del resto, poco positivo. El mercado de invierno no está para alardes, máxime si no puedes competir con casi nadie (sólo el Levante tenía menos margen en el tope salarial), pero llegaron demasiados jugadores. Es cierto que Success, con casi diez kilos de sobrepeso, lo hizo por petición expresa de Jose. O que Bueno, un futbolista a contraestilo del gaditano, vino antes del relevo en el banquillo. Tantas caras nuevas no contribuyeron a fortalecer un vestuario que, como la plantilla confeccionada en verano, dejaba bastante que desear. La herencia había sido terrorífica por los caprichos del jeque y el mal ojo de Arnau, pero Husillos no enderezó el rumbo. Y esto último fue lo que quedó...