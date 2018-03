Samu: «A mí todo esto me duele muchísimo» Samu, en el partido contra Las Palmas (archivo) / EFE «Me pongo en la situación de la afición y yo estaría muy jodido», confiesa el jugador del Málaga SERGIO CORTÉS Miércoles, 28 marzo 2018, 13:29

«Un parón siempre viene bien, físicamente y también para la cabeza». Samu ha tratado de poner buena cara al mal tiempo deportivo en su comparecencia tras el entrenamiento en el estadio Ciudad de Málaga y ha explicado que el primer reto del Málaga debe ser estrenar el casillero de victorias en la segunda vuelta: «Nos está costando mucho ganar el primer partido y hasta ahora el fútbol no está de nuestra parte. Seguimos con mucha ilusión para seguir trabajando hasta el final. La situación no es la mejor, pero es la que toca vivir. Es muy complicada y hay que ser conscientes de ello. De todos modos, vamos a intentarlo y la ilusión sigue ahí».

Samu ha reflexionado sobre su escasa aportación desde que llegó -«no tener tantos minutos no es fácil, pero acato la decisión del míster»- y ha vuelto a incidir en que le gustaría estar en un hipotético proyecto en Segunda: «Mario (Husillos) y la dirección deportiva saben mis pensamientos. Hasta el final no se sabe lo que va a pasar». Eso sí, ha confesado que la situación del equipo le afecta mucho anímicamente: «A la afición se le puede reprochar poco. Me pongo en su situación y yo estaría muy jodido porque a mí esto me duele muchísimo».

Respecto al Villarreal, club al que se marchó traspasado del Málaga, ha tenido palabras de elogio: «Le tengo mucho cariño pese a que estuve sólo un año porque tengo grandes amigos, por la afición, porque es un club familiar...». Igualmente, se ha referido a los exmalaguistas Pablo y Samu Castillejo, a los que ha calificado de «jugadores con muchísima proyección y calidad».