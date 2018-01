Samu: «Quiero transmitir la ilusión que traigo para salvar al Málaga como sea»

Samu García quería volver al Málaga desde hace algún tiempo, pero hasta ahora no había sido posible. Después de dos temporadas y media muy irregulares, el canterano está de vuelta para afrontar su segunda etapa en el equipo blanquiazul. Ayer en su presentación después de haber jugado ya algunos minutos el sábado ante el Girona, se mostró orgulloso y satisfecho por su regreso. «Estoy muy agradecido a todos los que siempre han confiado ciegamente en mí. Quiero intentar transmitir la alegría y la ilusión que traigo para salvar al equipo como sea», destacó el futbolista procedente del Levante.

Estará cedido hasta el final de temporada y no podrá jugar el partido ante el conjunto valenciano (por la conocida como ‘cláusula del miedo’, según reveló Mario Husillos), mientras que el club de Martiricos dispone de una opción de compra obligatoria en el caso de que se mantenga el equipo en Primera (en tal caso pagaría 1,5 millones por el traspaso). También insistió en que, tarde o temprano, iba a vestir otra vez la camiseta malaguista: «Sabía que iba a volver, pero no sabía cuándo. Y aquí estoy con toda la ilusión del primer día».

A sus 27 años, Samu está sorprendido por la gran acogida que está recibiendo desde que volvió al equipo. «Desde que llegué todo lo recibido ha sido cariño, y espero devolverlo con mucho trabajo. En estos dos últimos partidos estamos dando otra cara. Vengo de otro vestuario en el que la situación es mejor, pero que no piensen que estamos hundidos. El equipo está con menos puntos de los que merece», dijo, a la vez que reconoció que los grandes momentos vividos años atrás en el conjunto blanquiazul nunca se repitieron después: «Es verdad que mi mejor temporada fue en el Málaga. No sé qué me ha ocurrido fuera, quizás he echado en falta la familia y los amigos. Ahora vuelvo para intentar recuperar las sensaciones y salvar al equipo, que es lo prioritario». Y afirmó que, pese a las dificultades, el cuadro blanquiazul no se va a rendir. «El recibimiento fue algo increíble. El equipo está con ganas, y no va a bajar los brazos. La gente está muy animada para buscar los tres puntos en Las Palmas», indicó.

El jugador malagueño, que hizo referencia de nuevo a su gran trayectoria en los dos años en los que militó en el equipo de Martiricos en la élite, se incorpora dispuesto a ganarse un puesto y ayudar en la medida de sus posibilidades para que el equipo cambie el rumbo y se recupere definitivamente. «Vengo a aportar al equipo mi granito de arena. Cada futbolista se siente importante en el equipo. El que juegue, lo hará bien. Es verdad que en el Málaga tenía una confianza tremenda. Pero luego no he disfrutado jugando. Esto me ha hecho recordar mis primeros pasos por el Málaga», explicó el extremo y delantero en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el propio Husillos y los consejeros de la entidad, Francisco Martín Aguilar, Antonio Benítez y Ben Barek, además de Joaquín Jofre, abogado y asesor del club.

Samu, que firmará autógrafos en la tienda del Málaga en Vialia mañana a partir de las 18.30 horas, reconoció que pudo venir en otras ocasiones al Málaga, pero al final no fue posible. «Hubo contactos, pero donde más jugadores tenían era en las bandas. No creyeron imprescindible que viniese», subrayó, a la vez que agregó: «El futbolista al final acaba jugando donde quiere». Respecto a los planes que tiene el entrenador para él en el equipo, aseguró: «No me ha dicho que vaya a jugar en una posición en concreto. Pero es algo bueno que pueda jugar en cualquier posición».