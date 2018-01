Samu: «Sabía que iba a volver, pero no sabía cuándo» 01:09 Samu, esta mañana. / Pedro J. Quero El malagueño regresa con gran optimismo: «Voy a intentar transmitir la alegría y la ilusión que traigo para salvar al equipo como sea» ANTONIO GÓNGORA Lunes, 29 enero 2018, 14:36

El malagueño Samu, después disputar el sábado sus primeros minutos de su segunda etapa con la camiseta blanquiazul, se ha mostrado especialmente satisfecho, contento y optimista en su presentación como nuevo jugador del equipo hasta el final de temporada, o más allá si el Málaga permanece en Primera. «Estoy muy agradecido a todos los que siempre han confiado ciegamente en mí. Voy a intentar transmitir la alegría y la ilusión que traigo para salvar al equipo como sea», ha destacado, a la vez que ha añadido: «Sabía que iba a volver, pero no sabía cuándo. Y aquí estoy con toda la ilusión del primer día».

Galería. Francis Silva

Samu García, de 27 años, ha insistido en el apoyo que le está mostrando la afición desde que se incorporó hace unos días. «Desde que llegué todo lo recibido ha sido cariño, y espero devolverlo con mucho trabajo. En estos dos últimos partidos estamos dando otra cara. Vengo de otro vestuario en el que la situación es mejor, pero que no piensen que estamos hundidos. El equipo está con menos puntos de los que merece», ha dicho.

El atacante estará cedido hasta el final de temporada y no podrá jugar frente al Levante, por la famosa 'cláusula del miedo', mientras que el Málaga pagará 1.5 millones para que siga en el equipo si no baja. Esta opción será obligatoria en el caso de permanencia.

«Es verdad que mi mejor temporada fue en el Málaga. No sé qué me ha ocurrido fuera, quizás he echado en falta la familia y los amigos. Ahora vuelvo para intentar recuperar las sensaciones y salvar al equipo, que es lo prioritario», ha explicado. «Vengo a aportar al equipo mi granito de arena. Cada jugador se siente importante en el equipo. El que juegue lo hará bien. Es verdad que en Málaga tenía una confianza tremenda. A medida que pasaba el tiempo, pero luego no he disfrutado jugando. Me ha hecho recordar mis primeros pasos por el Málaga», agregó.

Samu, que firmará autógrafos en la tienda del Málaga en Vialia el miércoles, a partir de las 18.30 horas, ha reconocido que pudo venir en otras ocasiones al Málaga, sobre todo el pasado verano, pero al final no fue posible. «Hubo contactos, pero donde más jugadores tenían era en las bandas y no creyeron imprescindible que viniese», ha recordado.