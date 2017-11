La satisfacción de los aficionados no hay quien la borre

Míchel tuvo las ideas claras en el Bernabéu. Otra es la realidad. El Málaga fue un conjunto valiente y audaz, que terminó pagando sus propios errores, además de los del árbitro. ¿Que mereció el empate? Posible. ¿Que el Real disfrutó de un marcador justo? También. Lo que no tiene vuelta de hoja es que ni el aspirante al título hizo honor a su condición ni el Málaga pareció un colista. Se intercambiaron las aspiraciones. Lo peor de todo es que después de la prometedora actuación de los blanquiazules la diferencia para salir de las plazas de descenso ha aumentado. De cualquier manera, la satisfacción de los seguidores no hay quien la borre. El afán, el brío, el trabajo y el sudor que el Málaga puso en Chamartín no se reflejaron en el resultado. Al final no pasó de ilusión.

En cada equipo juegan 11 o 13 elementos. La actuación de uno solo puede decidir para bien o en plan negativo. En el coliseo blanco, dos guardametas de buena envergadura. Uno, el visitante, fue el mejor de su equipo. Tuvo 6 o 7 intervenciones de auténtico lujo, a remates de Isco (2), Carvajal, Cristiano Ronaldo (3)... Roberto ha demostrado desde el primer día que el suyo ha sido un excelente fichaje. Enfrente, Casilla, que apenas tuvo trabajo, pero se mostró nervioso y sin sitio. Se tragó el segundo gol, de Chory Castro, en remate centrado desde la frontal. Este tanto sembró el desconcierto en el terreno y en las gradas.

Otros apuntes. 1. No hay que jugar a técnico para valorar las posibilidades de un buen elemento. Rolan, por ejemplo, desde el punto y hora de su debut demostró que tiene clase y sentido del juego para ser muy positivo en el conjunto. Lástima de su rocambolesco fichaje: a partir de junio pertenecerá al ‘Depor’. 2. Que Chory Castro es un futbolista de buen toque y remate no se puede discutir. Como tampoco que en el arranque de esta competición diese la sensación de semiacabado. Pero, miren por dónde, en los últimos partidos ha sido uno de los destacados con nota alta. A veces parecía un principiante por las ganas. Que le dure la racha, porque sabe y puede. Me he referido a tres profesionales que están a pleno rendimiento. 4. En este apartado se ha ganado un lugar Recio. Va a más. Ojalá que el percance muscular no lo deje en la grada. Nos sorprendió Keko. Ya era hora. A ver si de verdad ha cogido la onda. De la defensa en general, poco positivo que añadir a lo que conocemos. De pares y nones. Dos de los tres goles encajados el sábado, de principiantes.

Para enderezar el rumbo del Málaga hay varias razones de referencia. Primera y fundamental, no perder muchos puntos hasta las vacaciones de diciembre. Segundo, según el baremo clasificatorio, reforzar en mayor o menor medida. Claro que los pensamientos o deseos pueden chocar con la realidad. Vamos a ver. De entrada contamos con una pretensión anunciada por el jeque: que el Paris Saint-Germain francés colabore con algún futbolista. El plantel que dirige Unai Emery cuenta con 24 jugadores. Todos de primera línea, y por tanto, con fichas elevadas. En el Málaga disponen de unos dos millones para los fichajes de invierno. Mucho me temo que no cubra para traer a algún elemento del club parisino. Cambiar de un equipo puntero para jugar en un colista y con menos dinero… Por otra parte, el propio Míchel ha comentado que pretende reducir la plantilla local, de momento con 26 efectivos. Si durante el verano costó lo suyo ceder a varios futbolistas, no digamos ahora colocar a algunos que ni tan siquiera se han estrenado. Entre los que se quieren quitar de enmedio, están el meta Cenk, al día de hoy un perfecto desconocido, y Cechini, por el que se pagó un buen traspaso. La situación, por esas circunstancias, difícil de cuadrar.