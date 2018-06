Sigue el impás en la cantera del Málaga Plantilla del equipo juvenil de División de Honor del Málaga de la pasada temporada. / SUR Casi un mes después de la marcha de Tapia, el club sigue sin nombrar a un sustituto, lo que tiene a La Academia paralizada en un momento clave de la planificación ANTONIO GÓNGORA Sábado, 23 junio 2018, 00:39

La cantera del Málaga sigue dando buenos resultados, aunque ahora está atravesando por un momento delicado y hasta peligroso. La paralización general del club de hace algunas semanas se mantiene en La Academia, donde Duda está ajustando las plantillas y hablando con los jugadores, pero no se pueden tomar decisiones. Tras la marcha de Antonio Tapia hace casi un mes, la entidad de Martiricos sigue sin nombrar a un sustituto, lo que está causando un perjuicio que quizás sea ya irreversible.

El entrenador Alejandro Acejo se marchó al Sevilla después de realizar una espectacular campaña con el San Félix (equipo vinculado al conjunto blanquiazul) y el técnico del conjunto juvenil más importante de la entidad, David Cabello, podría estar cerca del Alavés, según publicó ayer 'Málaga Hoy'. De esta forma, los dos preparadores más representativos de la cantera, al margen del filial, dejarán el club este mismo verano, lo que supone un paso atrás muy destacado para la entidad y la planificación cara a la próxima temporada.

Pero la salida de entrenadores no es el único problema al que se enfrenta ahora el Málaga en su cantera, sino que también puede estar perdiendo a jugadores muy relevantes de todas las edades con esta demora en la toma de decisiones, algo que está impacientando a casi todos. Y tampoco se están realizando incorporaciones para reforzar los equipos, y algunos las necesitan cara a la campaña que viene. La paralización, pese al trabajo de Duda, es total, ya que no se pueden cerrar operaciones hasta que no se nombre a un máximo responsable de La Academia. La pregunta es clara: ¿quién debe poner en marcha la cantera?

Dely Valdés renueva como entrenador del filial para dos años más El Málaga hizo ayer oficial, como ya se conocía con anterioridad, que el panameño Dely Valdés ha renovado su contrato para dos temporadas más, en las que se encargará de dirigir al Atlético Malagueño, que a partir de la campaña que viene militará en Segunda B. El técnico sustituyó a Manel Ruano al frente del banquillo de este conjunto el pasado mes de enero. El exdelantero fue jugador blanquiazul en la fase final de su carrera deportiva (su máximo goleador en Primera) y también dirigió hace dos campañas al primer equipo juvenil del Málaga, por lo que se considera en el club 'un hombre de la casa'. Cercano al nuevo entrenador malaguista, Juan Ramón Muñiz, Dely tendrá como reto colaborar en la confección de la plantilla del filial y completar la formación de los jóvenes talentos sin descender otra vez a Tercera, desde donde acaba de subir. Esta renovación anunciada es el primer paso de la planificación del segundo conjunto blanquiazul, que deberá reforzarse cara a la campaña que viene. Contará con la base del conjunto de la temporada anterior, pero ya está acordando algunas incorporaciones para incrementar su potencial en la nueva categoría.

Parece claro que con la llegada de Caminero, este se convierte en el gran responsable del capítulo deportivo, aunque el madrileño, como es lógico en este momento, está más centrado en desatascar la planificación del primer equipo tras acumular también un retraso muy destacado y que añade complejidad a su trabajo. Otros responsables de la gestión de La Academia, como es el caso de José Luis Ruiz, tampoco pueden elegir jugadores o renovarlos, nombrar entrenadores o establecer una línea deportiva. De ahí que el colapso sea ahora muy preocupante, a la espera de que aparezcan las primeras decisiones que permitan .

El club dispone de una lista de candidatos para dirigir La Academia. Hace una semana se celebró una reunión en La Rosaleda con el exfutbolista blanquiazul Movilla, que ha realizado una gran labor al frente de la dirección deportivo del Rayo Majadahonda (ha ascendido a Segunda), pero desde el club aseguran que no está decidida su contratación debido a que cuentan también con otras alternativas. El proceso de elección, de esta forma, está en marcha, pero el tiempo apremia y el daño a la cantera malaguista sigue en aumento.

Este paso atrás en la organización y gestión deportiva de la cantera se une a las repercusiones que tendrá también el descenso en el presupuesto tras el descenso del primer equipo. Es un momento clave para La Academia, a la espera de que haya algún movimiento.