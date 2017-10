«El silencio es incómodo para todos, incluso para los árbitros»

Las últimas actuaciones arbitrales siguen aún dando mucho de qué hablar en el Málaga. Dos de los principales actores, el entrenador y el presidente, Míchel y Al-Thani, respectivamente, se refirieron de nuevo a la cuestión con el própósito de ganarse un respeto para futuras actuaciones y que no se sigan dando decisiones perjudiciales en los partidos.

En su rueda de prensa ayer Míchel dejó muy claro en todo momento que el criterio a veces erróneo de los colegiados con el Málaga no es lo que lo ha llevado a la última plaza de la clasificación. «Está todo dicho del tema arbitral. En los últimos cuatro partidos nos hemos puesto detrás en estas decisiones, aunque seguiríamos siendo los colistas. Ser árbitro es tanto o más difícil que ser entrenador, siempre lo he dicho, pero lo del otro día en Barcelona no es sólo cuestión del VAR. Donde estamos no es por culpa de los árbitros, pero nos han perjudicado», manifestó.

Míchel también se refirió a la pasividad de sus jugadores cuando observaron que el balón había salido en el primer gol del Barcelona, sin reaccionar ante el remate de Deulofeu. «Eso no se puede entrenar, porque se quedaron parados hasta los futbolistas contrarios. Estaría bien que nos ayudara la tecnología, pero ese tipo de jugadas... En lo del otro día era claro que el balón había salido fuera. No estamos los últimos por los árbitros, pero también por ellos. Cuando estás abajo, todo influye», comentó.

Tecnología y apreciación

Pero Míchel, además, pidió explicaciones sobre el tratamiento y el funcionamiento de los colegiados. «El silencio es cómodo para todo el mundo, incluido para los árbitros. De todo el mundo se sabe; de los árbitros, no. Estoy a favor de la tecnología, pero también de la apreciación de los colegiados», añadió para acabar con el debate.

Minutos antes se había pronunciado Al-Thani, en su reaparición después de algunas semanas de silencio. Lo hizo con un mensaje en su perfil de Twitter del corte de otros ya emitidos en el pasado. En este caso, el destinatario de su denunica no era la UEFA, como hace años, sino la RFEF. En concreto, escribió: «Mi mensaje a la Federación Española ¿Dónde está la justicia? Debes respeto».

El texto aparecía acompañado de un GIF con camisetas del Málaga actuales y de diversas épocas. El jeque expresaba con ello su malestar con el error en la concesión del primer gol del Barcelona el sábado (2-0) en el Camp Nou –el balón rebasa en muchos centímetros la línea de fondo en el centro de Digne a Deulofeu–, sin que el colegiado, González Fuertes, ni su asistente en esa zona, Miguel Martínez Munuera, lo apreciaran. Este fallo se suma a otros menos flagrantes que han causado mucho perjuicio deportivo al equipo, la mayoría por ser primeros goles en contra y por fueras de juego muy dudosos.