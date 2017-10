Sólo un equipo italiano es peor que el Málaga en Europa El jeque Abdullah Al-Thani, responsable del actual proyecto del club, en el palco de La Rosaleda. / Ñito Salas Únicamente el Benevento italiano, que no ha sumado, empeora la puntuación malaguista entre todas las ligas comenzadas en verano PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 27 octubre 2017, 01:30

El terrible inicio liguero protagonizado por el Málaga apenas encuentra parangón en Europa, hasta el punto de que no sólo entre las grandes ligas sino también en las del resto de países –siempre teniendo en cuenta sólo la máxima categoría nacional y los torneos que empezaron en verano– sólo hay un equipo que haya empeorado el registro actual de los de Míchel, con un punto en nueve jornadas. Es el caso del Benevento italiano, debutante este curso en la Serie A, después de que el anterior se estrenara en la Serie B y ascendiera.

Este club de la región de Campania, fundado en 1929 y refundado muchas veces, ha perdido todos los partidos disputados, el miércoles incluso en el minuto 94, después de diez jornadas. Como la ciudad es conocida por sus leyendas sobre brujas, figura una de ellas en el centro de su escudo.

Los peores colistas europeos Sin puntuar: Benevento (Italia) Con un punto: Málaga (España). Con dos puntos: Colonia (Alemania), St. Polten (Austria), Bistritsa (Bulgaria) y Senica (Eslovaquia) Con tres puntos: Metz (Francia), Crystal Palace (Inglaterra) y HapoelAkko (Israel) Con cinco puntos: Vitez (Bosnia Herzegovina). Con seis puntos: Ankaran Hrvatini (Eslovenia), Roda (Holanda) yEstoril (Portugal).

Hasta ahora no hay más equipos que hayan arrancado peor, y tampoco en el panorama de las grandes ligas, que son las más exigentes. Así, en la Bundesliga el Colonia suma dos puntos, y en Francia y en Inglaterra, sus colistas (el Metz y el Crystal Palace londinense, respectivamente) llevan tres.

Los tres precedentes

Este periódico ya recordó que el Málaga protagoniza actualmente el peor inicio en puntos de la historia de la Liga. Nunca se dio un arranque con nueve derrotas, y aparte del actual hay otros tres precedentes de un empate y ocho derrotas, con un solo punto: el Jaén (1956-57), el Sporting de Gijón (1997-98) y el Levante (2007-08). Todos fueron ligeramente peores que este, por el desempate que supone el bagaje goleador. El del Málaga (4-20) es de -16, frente al -17 del Levante, el -18 del Sporting y el -19 del Jaén.

Se da el caso de que sólo el cuadro andaluz se salvó. Además, estos tres equipos ya habían efectuado un cambio de entrenador a estas alturas como consecuencia de los malos resultados. En el Jaén se fue Tomás Arnanz y le suplió José Millán tras la octava, en el mismo punto que en el Levante, cuando De Biasi relevó a Abel Resino. En el Sporting no se esperó más allá de la quinta, y Antonio Maceda entró por Miguel Ángel Montes.

Además, no parece probable que el Málaga pueda protagonizar este domingo el peor inicio histórico de la Liga. Para ello debería perder por cinco goles ante el Celta el domingo (no obstante, un tanteo así ya se dio el 26 de octubre de 2013). Cabe recordar que el Jaén de la 1956-57 ganó en la jornada décima, pero el Sporting de la 1997-98 no puntuó hasta la decimotercera jornada, y el Levante de la 2007-08, en la undécima. En la temporada 2015-16 el Málaga ya batió un hito negativo de la Liga, el de la tardanza en el primer gol. No llegó hasta el minuto 544, al comienzo de la sexta jornada.