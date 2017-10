¿Cuáles son las soluciones a los males del Málaga? Míchel, durante el último partido / Ñito Salas Exjugadores y otros expertos analizan la crisis deportiva del conjunto blanquiazul, aportan salidas y valoran si Míchel debe continuar en el banquillo ANTONIO GÓNGORA Martes, 17 octubre 2017, 00:32

La crisis deportiva del Málaga es acuciante ya tras la derrota en casa con el Leganés. El arranque del campeonato está siendo calamitoso y comienza a cundir el pánico en algunos sectores, y hasta dentro de la propia entidad (el equipo ha sumado un punto en ocho partidos). Pero la situación, pese a la gravedad, sigue siendo reversible todavía, según apuntan los expertos encuestados por este periódico, que son los exjugadores blanquiazules Dely Valdés, Roteta, Rafa, Juanito y Juan Rodríguez, los antiguos técnicos malaguistas Antonio Tapia y Fernando Rosas, y el excolegiado internacional Antonio Martín Navarrete. También analizan las salidas a esta situación y valoran si Míchel debe dejar el banquillo malaguista.

Las preguntas 1. ¿El Málaga tiene todavía margen para remontar? 2. ¿Cuáles son las soluciones que habría que adoptar ahora? 3. ¿Debe continuar Míchel al frente del equipo?

Dely Valdés Exdelantero «No queda otra que seguir trabajando»

1.- Sí, porque aún queda muchísimo, nada menos que 30 jornadas, pero hay que cambiar la dinámica ya. De las siete derrotas, cuatro han sido frente a rivales directos, Las Palmas, Girona, Eibar y Leganés.

2.- Más que soluciones, la realidad es que no queda otra que seguir trabajando. Hay que trabajar duro para que en el mercado invernal pueda venir alguna alternativa importante.

3.- No es este un tema de entrenador, porque no para de dar vueltas con todas las opciones posibles para dar con la solución. Al contrario, hay que dar confianza para obtener los mejores resultados de aquí a diciembre.

Antonio Tapia Entrenador «No vamos a dudar de la valía del cuerpo técnico»

1.- Pienso que sí. Tiene potencial individual, porque lo hemos visto. Esa plantilla, con gran parte de los ahora están, hizo un gran final de la campaña anterior. Aunque es verdad que el nivel de rendimiento está por debajo de lo previsto. Habrá que analizar los motivos para conseguir las reacciones individuales.

2.- Un mejor rendimiento individual de los jugadores. El mismo Míchel ha dicho que los futbolistas están por debajo de lo esperado. ¿Cómo se hace esto? Tocando todos los ámbitos, como los aspectos mentales, para recuperar la autoestima. Y también es fundamental conseguir de una forma rápida un buen resultado, como ocurrió la campaña pasada en el partido de Gijón. También hay que recuperar físicamente a los futbolistas que vienen de alguna lesión o de otras ligas, y liberar ahora a los jóvenes de la presión.

3.- Mientras que en el vestuario haya confianza, el cuerpo técnico y el entrenador deben seguir. Hace poco tiempo demostraron que pueden revertir una situación complicada en un contexto similar. Pueden hacerlo, no vamos a dudar de su valía.

Rafa Exportero «Los jugadores deben asumir la nueva realidad»

1.- Creo que sí. Si aplicamos las matemáticas, el último en descender el año pasado sumó 31 puntos. Esto supondría ganar un partido de cada tres, aunque en esta ocasión puede que se necesite algo más. Pero es factible. Ir a peor es casi imposible.

2.- Los jugadores deben asumir la nueva realidad y ser conscientes de que será necesario sufrir muchísimo y que, a partir de ahora, el objetivo es exclusivamente mantenerse. Se necesita no caer en la frustración, porque otros equipos saben vivir con ella. También es preciso el cambio de mentalidad y adaptarse a esta situación inesperada. Tienen que saber jugar con esa tensión y manejar la ansiedad que pueda generar, ya que sus rivales directos manejan bien estas sensaciones. Vi el partido ante el Leganés en La Rosaleda y observé que algunos futbolistas ya acusan esto.

3.- Sí, porque no hay que irse muy lejos para ver que recuperó al equipo la pasada temporada. Conoce la plantilla y la situación del equipo y del club. No tendría sentido que llegase otro entrenador porque Míchel está capacitado y porque el nuevo, además, tendría el ‘handicap’ de no conocerlo todo, y no hay tiempo.

Fernando Rosas Entrenador «La plantilla no tiene la calidad necesaria»

1.- Claro que sí. Queda mucha competición por delante, pero eso no quiere decir que sea fácil remontar. Es preocupante que sólo se haya sumado un punto, pero todavía es más trascendente mirar con quién se ha perdido. Esto agrava la situación, pero hay margen de mejora.

2.- La plantilla no tiene la calidad necesaria y la estructura no es la correcta tras la salida de jugadores importantes. Hay que reforzarla en el mercado invernal. Pero se hace lo más fácil, que es cambiar al entrenador, y esa no es siempre solución.

3.- Visto desde fuera, Míchel tenía que haberse marchado, ya que no tiene la plantilla que necesita. Ahora lo único que puede hacer el club es dar otro aire con el cambio de entrenador, pero es evidente que el problema no es Míchel.

Roteta Exdefensa «Hay que estar más unidos que nunca»

1.- Sí, por supuesto. Hace un par de temporadas el inicio también fue muy malo, pero luego se reaccionó bien el. El fútbol son dinámicas y estados de ánimos, y ahora estamos bajo mínimos, pero un resultado cambia todo. Está claro que queda margen de maniobra. Es pronto y hay opciones.

2.- Puede ser un tópico, pero es la salida: hay que estar más unidos que nunca. Que no se vean acciones particulares o individuales, sino grupales. Es necesario olvidarse de los egos y centrarse en los objetivos. Y pedirle al club que llegue en diciembre algún fichaje más contrastado, porque existe un desequilibrio importante entre las salidas y las llegadas.

3.- Sí, claro, por tres razones: la afición está con él, los jugadores creen en él y ha demostrado que está capacitado para sacar el equipo de ahí, como demostró el año anterior. Él necesita tener a esos jugadores contrastados, porque ha habido un debe desde la secretaría técnica del club.

Juanito Excentrocampista «La realidad es que son dos partidos de diferencia»

1.- Creo que sí, claro. La permanencia está a sólo cinco puntos y faltan treinta jornadas. Es verdad que con esta dinámica se ve como un mundo llegar a 40 puntos, pero a corto plazo, la realidad es que son dos partidos de diferencia. Las sensaciones son negativas, pero hay tiempo.

2.- Tener tranquilidad, porque el equipo se ve muy presionado, y no es tan malo como está jugando. En esta situación, con la falta de confianza, un jugador bueno puede parecer ahora malo. Creo que tenemos que apoyar ahora a los que tenemos, porque son ellos los que nos van a sacar las castañas del fuego.

3.- Soy partidario de que los entrenadores no continúen cuando los jugadores no están con ellos, pero no es el caso. Es verdad que un cambio de este tipo puede cambiar dinámicas, pero en este caso no lo veo, porque creo que Míchel es un buen entrenador y los jugadores, por lo que comentan, están con él. Esperamos que lleguen las soluciones.

Juan Rodríguez Excentrocampista «Todavía no estamos en una situación dramática»

1.- Sí. Todavía no estamos en una situación dramática. Queda mucha Liga. Pero hay que empezar lo antes posibles para que la reacción no sea demasiado tarde. No se puede esperar a que queden diez o doce partidos, porque entonces será casi imposible darle la vuelta a la situación.

2.- Hablo como espectador. Ellos habrán tratado esto muchas muchas veces. Ahora es cuando no hay que perder la paciencia y estar confiados en el trabajo que se haga. Todos muy juntos. Otras veces dio sus frutos. Ahora todo consiste en trabajar. Hay que seguir siendo fuertes, sobre todo mentalmente, para revertir la situación.

3.- No soy el más indicado para responder a eso. Es el entrenador que está ahora. Tengo muy buenas referencias de Míchel y siempre que me enfrenté a sus equipos me fue muy complicado. Creo que es la persona idónea para que el equipo tire para arriba. Si traes un nuevo técnico, además, habrá dos o tres semanas en las que los jugadores deberán adaptarse. La solución no pasa por echar al entrenador.

Martín Navarrete Exárbitro «Es cuestión de tener otra actitud»

1.- Sí, si se reacciona rápido y se toman las decisiones adecuadas, y todo el mundo se pone a trabajar en pro de un objetivo. No estamos para jugar la Liga Europa, sin duda, pero merecemos estar más arriba.

2.- Si se logra que todos se pongan de acuerdo para ese objetivo, pocas cosas más hay que pedir. Es cuestión de tener otra actitud.

3.- En estos momentos se le está acabando el crédito porque no da con la tecla, pero pienso que todavía es capaz de conseguirlo porque es un referente en el fútbol.