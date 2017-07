Suma de problemas con los descartes

Míchel: «Con Peñaranda hubo la mala suerte de la lesión y hay que buscar soluciones»

Sergio Cortés

El técnico malaguista, Míchel, fue rotundo cuando se le abordó en Garderen acerca de la situación del atacante Peñaranda, que llegó en enero a la entidad de Martiricos y con el que no se cuenta, pero que tiene difícil acomodo en el mercado por su condición de extracomunitario, su rendimiento discreto en sus dos últimos equipos –el Udinese y el Málaga– y su fractura en un dedo de un pie (sufrida al final de su concurso en el Mundial sub-20 con Venezuela, en el que fue subcampeón), que le puede tener de baja al menos hasta octubre. «Cuando llegamos aquí lo que nos encontramos fue a un jugador que quería. Hablamos con él, el chico quería, y se llevó el premio, merecido, de jugar. Desafortunadamente cuando entró en esa dinámica se lesionó. Nos pidieron que fuera al Mundial (sub-20). Nosotros ya habíamos tomado una decisión sobre él, compartida con él y sus agentes y sus propietarios. Hubo la mala suerte de la lesión y hay que buscar soluciones con eso. Eso a mí no me compete».

En la misma línea, Míchel apeló a que no puede haber un número ilimitado de jugadores a sus órdenes, lo que condiciona la operativa de los entrenamientos y puede generar un ambiente enrarecido por el alto número de descartes en la competición.«Al final aquí hay veinticinco licencias y tendrán que buscar soluciones. Yo no las puedo buscar. Hago sugerencias, no ficho a nadie. Doy mi opinión y luego que hagan lo que crean conveniente. Cuando la propiedad, el director deportivo me hablan de algunos jugadores yo les doy mi opinión. Algunos al cien por cien estoy de acuerdo y en otros no tanto», añadió el técnico no sin cierto desagrado.