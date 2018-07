Temporada de novedades

Da la impresión de que al fútbol nuestro de cada día le espera una temporada llena de expectativas. A su alrededor se teje un mundo nuevo repleto de novedades, incógnitas y proyectos que nacen a partir del tercer fracaso internacional consecutivo (Brasil, Eurocopa y Rusia) alimentado con el fulminante relevo de seleccionador, el fracaso casi colectivo de las tenidas por grandes potencias futbolísticas y la implantación del VAR, que no parece apaciguar el siempre debatido tema arbitral. Al Barcelona se le han ido un par de jugadores fundamentales (Iniesta y Mascherano, a la vez que Paulinho) y los incorporados no parecen responderles en calidad; al Real Madrid se le ha ido nada menos que Cristiano Ronaldo, y al sustituto o sustitutos no se les ha visto, aunque se les espera, en tanto que el nuevo entrenador le ha llegado rebotado de la selección con cierto temor sobre sus posibles favoritismos. A Messi habrá que buscarle un opositor o rival que todavía no se ha encontrado (Courtois o Vinicius no lo son) y, en fin, a menos de un mes del comienzo de la Liga nadie sabe la hora que es.

En cuanto a nuestro Málaga, ¡qué decir! Arrastra un largo retraso que no se puede recuperar en cuatro días. Llegan nuevas incorporaciones, pero con cuentagotas y sin sello de garantía. El tiempo se echa encima y el entrenador opta por desprenderse de los que no le valen, que son muchos, a la hora de ensayar una mini pretemporada casera. Sólo la confianza en la profesionalidad de Muñiz y de Caminero nos motiva lo suficiente para esperar algo positivo ante una temporada que se presume muy competida. Ya he escrito más de una vez que en la Segunda de ahora militan más equipos con historial y pasado en la máxima categoría que en la Primera División que se avecina. Así pues, preparémonos para una Liga que el club pretende ganar ya con record de llenazos en las gradas pero que el equipo, bien dirigido por Muñiz, tendrá que superar a base de goles. Y antes que nada, con algún fichaje de cierto renombre y garantía.