Dos 'toros' para el ataque del Málaga

Acudir al Mundial de Rusia, estímulo para ambos

Ideye y En-Nesyri lo dan todo por la salvación del Málaga, pero también agotan sus últimos cartuchos para acudir al Mundial de Rusia este verano. Ni uno ni otro lo tienen fácil, pero jugar en Primera en España, unido a la hipótesis de protagonizar un buen final de temporada en el plano goleador y de juego, puede elevar sus remotas esperanzas.En-Nesyri ha disputado once partidos con Marruecos, con sólo un gol (a Togo en la Copa África de 2017). En realidad no ha participado en la larga fase de clasificación para el Mundial y no actúa con los ‘leones del Atlas’ desde el 10 de junio, en un partido clasificatorio para la Copa África. Su técnico, Renard, tiene claro que su ‘nueve’ es Boutaib (del Yeni Malatyaspor turco) o, en su ausencia, Alioui (Nimes), pero ninguno de ellos actúa en su club en una liga de la exigencia de la española. En cuanto a Ideye, fue un fijo con Nigeria entre 2013 y 2016 (su última actuación fue el 12 de noviembre de ese año, en un choque ante Argelia de clasificación para el Mundial). Su falta de minutos en el Tianjin Teda lo lastró, de ahí que aceptase la oferta de cesión al Málaga, aun a sabiendas del peligro claro de descenso. Iwobi (Arsenal), Nwakaeme (Hapoel Beer Sheva), Iheanacho (Leicester) y Onyekuru (Anderlecht) han sido las últimas apuestas en la delantera de las ‘águilas verdes’.