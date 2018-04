Torres, jugador del Málaga: «Ahora estamos más liberados» Torres, en una rueda de prensa de archivo. / Salvador Salas El malaguista se muestra esperanzado en la salvación y afirma que ya saben «convivir con la presión» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 4 abril 2018, 14:05

El malaguista Miguel Torres hizo este mediodía un análisis de la situación de su equipo coincidiendo con la clausura de la temporada de la campaña Valores Blanquiazules, promovida por CaixaBank y la Fundación del Málaga y que consiste en la visita de jugadores de la plantilla a centros educativos para dar charlas. En concreto, la de ayer fue en el Colegio Misioneras Cruzadas, en el distrito Palma-Palmilla. "El equipo lo necesitaba. Ya no sólo por los puntos, sino por el tema psicológico, la fuerza que necesitamos cada uno de nosotros. Hicimos un trabajo muy bueno y disfrutamos en el campo. La afición se integró y tenemos que dar la cara como en el partido anterior en el resto de encuentros", comentó después de que el domingo el equipo derrotara al Villarreal (1-0) tras casi cuatro meses sin victorias.

Cara al choque del viernes en Riazor, otra cita vital a ocho jornadas para el final, manifestó: "Tenemos que ir a por los tres puntos. Estamos con confianza. Es verdad que tienen una gran plantilla, pero no les está sonriendo la fortuna ni se están encontrando bien en el terreno de juego. Va a ser un partido disputado, abierto. Puede pasar cualquier cosa. y el que haga mejor las cosas se llevará los tres puntos".

Además, el madrileño se refirió a la falta de continuidad que ha tenido esta temporada por las lesiones: "Ha sido un año complicado, y si no puedes aportar te sientes incómodo. Pero he vuelto a entrar en el equipo. Mi deseo es seguir aportando hasta el final de temporada todo lo que tengo". Dicho esto, se refirió a las opciones remotas de permanencia, a once puntos de la zona de salvación: "Ojalá podamos salvar al equipo. La situación es muy complicada, pero en el último partido hemos visto un nuevo camino a la posibilidad de salvarse. Vamos a seguir luchando. Ya sabemos convivir con la presión y estamos más liberados. Puede a que otros equipos les cueste un poco más".

Finalmente, zanjó especulaciones sobre que vaya a regresar al Getafe o esté negociando con otros equipos. "Hay muchas noticias que salen que empañan la situación individual de cada equipo. Yo renové hace unos meses y mi deseo es seguir, estemos en la situación en que estemos. El Málaga ha aportado mucho en mi carrera y me gustaría seguir".