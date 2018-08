Pau Torres: «El Málaga era una opción irrechazable» 03:01 El jugador, este miércoles. / Jon Sedano El nuevo central, también a la espera de N'Diaye: «Es un gran jugador que nos va a ayudar mucho» SERGIO CORTÉS Málaga Miércoles, 8 agosto 2018, 13:55

«Ha sido una operación complicada porque tenía muchas novias». Pau Torres ha sido presentado este mediodía en La Rosaleda y el director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, ha agradecido la apuesta del joven central cedido por el Villarreal (21 años). La respuesta del defensa castellonense no ha podido ser más explícita: «El Málaga era una opción irrechazable porque va a pelear por cosas bonitas este año».

Pau Torres, que estuvo acompañado de sus padres y su hermano en la sala de prensa Juan Cortés, ya ha disputado esta mañana sus primeros minutos en el partido de entrenamiento frente al filial en el campo de la Federación. «Me he sentido muy a gusto en el terreno de juego», ha subrayado el defensa, que también ha tenido su primera charla con el entrenador, Juan Ramón Muñiz: «Me ha dicho que poco a poco iremos hablando de los conceptos que él quiere en el campo». Precisamente ha desvelado que tiene buenos informes del asturiano: «Calleja me habló muy bien del míster, que es muy exigente, igual que la afición, que nos va a apoyar mucho. También me dijo que iba a disfrutar y aprender mucho este año».

Evidentemente el central villarrealense, que llevará el número 5, tiene sobradas referencias del Málaga debido a la presencia de distintos exblanquiazules en el equipo amarillo: «Pablo Fornals, Castillejo, 'Cazorlita', Calleja... Todos han coincidido en que este es un club para crecer». Pau Torres llega en forma porque, como ha recalcado, ha participado en varios partidos de pretemporada con el Villarreal y se ha entrenado «hasta el último día antes de venir». No cree que vaya a costarle adaptarse a la Segunda División: «Este es un reto importante. He participado con el Villarreal en partidos de competición oficial y el año pasado me entrené con el primer equipo todas las semanas. Voy a coger el ritmo rápido y creo que estaré adaptado pronto a la categoría». Su objetivo está claro: «Quiero disputar el máximo número de minutos. Me va a aportar mucho cara al futuro y también será para ayudar al equipo lo máximo posible».

Caminero tuvo palabras de elogio para el futbolista -«no era fácil para él decidir»- y para el Villarreal, «que nos habló maravillas de él». Y fue muy concluyente sobre Pau Torres: «Tiene buenas cualidades: fuerza, fortaleza, rapidez, muy buena salida de balón, juega con la cabeza levantada en todo momento... Estoy convencido de que tendrá una temporada exitosa».

Pau Torres no será el único jugador procedente del Villarreal que se incorpore al Málaga porque se ultima el acuerdo entre los clubes por el centrocampista nigeriano. «Espero que pronto pueda entrenarse con nosotros. Es un gran jugador que nos va a ayudar mucho», ha destacado el joven central mientras Caminero esbozaba una media sonrisa.