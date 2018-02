Torres: «No he hecho nada malo; la gente sabe el compromiso que tengo» Torres, ayer en una rueda de prensa que generó una gran expectación. / Salvador Salas «La situación que estamos viviendo hace que se prejuzgue», explicó el defensa sobre su polémica cena en Madrid CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 8 febrero 2018, 00:31

Miguel Torres habló ayer ante los medios tras la polémica foto que público Miguel Ángel Moyá mientras el Málaga jugaba ante Las Palmas. Le llovieron las críticas al malaguista en las redes sociales y el jugador quiso dar su versión de los hechos: «Era una reunión con amigos, tengo la conciencia muy tranquila. La situación que estamos viviendo hace que se prejuzgue», explicó el segundo capitán malaguista. Sobre su presencia en Madrid mientras el equipo jugaba en Las Palmas, explicó: «Lo importante era apoyar al equipo, siempre que se ha podido he viajado. Cada uno en su vida privada decide cómo organizarse. No he hecho nada malo, al contrario, la gente me conoce bien y saben el compromiso que he tenido».

El jugador fue cuestionado por una posible sobreexposición en las redes sociales: «Mi perfil no es de sobreexposición, es una herramienta muy útil, pero también es un arma de crítica fácil y falta de respeto, algo que no entiendo». Torres tuvo además ayer el respaldo público del propietario del Málaga, ya que el jeque Al-Thani escribió varios mensajes en Twitter sobre la polémica:«Eres un jugador comprometido y conozco tu personalidad muy bien», publicó el máximo mandatario del club en Twitter. «Espero que los seguidores del club no piensen así sobre él, por favor», dijo.

El defensa malaguista está viviendo una temporada atípica, llena de lesiones que sólo le han permitido disputar un encuentro. «Tuve que ir a Italia a ver a un especialista y me dijo que tenía problemas en el intestino. Además, tenía un aparato dental que también me creaba problemas. A medida que pasen los días espero poder estar en mejores condiciones», confesó Miguel Torres. Sobre su rol dentro del vestuario, el madrileño apuntó: «Soy una persona de unir, no de separar. Quiero sacar lo positivo y hacer grupo. No me gusta que existan fracturas y tenemos que estar unidos con la afición».

«Estoy con buenas sensaciones después de todo lo malo a nivel profesional, ya he completado dos entrenamientos. Estoy valorando el trabajo anterior, tengo ganas de ayudar», confesó. Sobre su posible presencia el sábado (La Rosaleda, 16.15 horas) declaró: «Depende del míster si llego para el sábado, tenemos que estar al cien por cien, después de todos los contratiempos musculares los objetivo me los marco diariamente».

La plantilla del Málaga ha vivido una revolución este mercado de invierno, con ocho incorporaciones, Miguel Torres analizó estas incorporaciones: «Los nuevos fichajes crean competitividad en los entrenamientos y hacen que el equipo crezca. Todos estamos con ganas de dar alegrías a la afición». Por último, destacó las cualidades de Lacen, ambos fueron compañeros en el Getafe: «Es un jugador fantástico y gran compañero. Muy exigente, viene a sumar y conoce muy bien LaLiga. Como jugador es tácticamente muy bueno, tiene mucha calidad en su pierna izquierda. Seguro que va a sumar mucho».

El jugador espera zanjar con sus palabras esta polémica generada desde el lunes. El Málaga necesita evitar distracciones y centrar todas las fuerzas en lograr una salvación que cada vez se complica más. El sábado tendrá una nueva ocasión para tratar de sumar.