Torres: «No es momento de esconderse» Husillos y Torres, tras anunciar su renovación oficial. / Salvador Salas El defensa madrileño, renovado hasta 2020, afirma que entiende el discurso de Míchel en este momento PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 26 octubre 2017, 13:51

La presentación del acuerdo de renovación de Miguel Torres hasta 2020, en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, se convirtió en realidad en una nueva oportunidad de conocer el pensamiento del vestuario malaguista en el delicadísimo momento deportivo del equipo, colista de la Liga y a la friolera de seis puntos de dejar provisionalmente la zona de descenso. "El vestuario en esta situación no tiene capacidad para expresar sus sentimientos. Hay mucha impotencia para analizar muchos de los partidos a los que nos estamos enfrentando. Intentamos alternativas en el juego y no están saliendo".

El veterano defensa madrileño fue abordado también sobre a qué factores achaca la racha de un punto de veintisiete en la Liga. "Si supiéramos un único motivo, lo hubiésemos resuelto antes. No somos una plantilla o un cuerpo técnico que esté parado, se trabaja cada semana. Hay momentos en que los mínimos errores que tenemos los estamos pagando como muy grandes. Si cada uno ha llegado a este punto de su carrera es porque ha demostrado su valía y puede ser futbolista para el Málaga. No es momento de esconderse, es momento de responsabilidad".

Además, Torres volvió a avalar a Míchel, tras la bronca en el vestuario del martes (en la que no estaba) y sus duras palabras en rueda de prensa: "El míster hasta el día de hoy ha tenido un comportamiento muy bueno con nosotros, incluso en situaciones en que podía ser más duro. Ha sido el que nos ha echado una manos, buscando el factor psicológico. Si ha tomado la decisión de expresar sus sentimientos, como cualquier entrenador, el futbolista lo que tiene que hacer es reaccionar. Hay que conseguir una victoria en casa el domingo".

Respecto a su renovación por dos años (de 2018 a 2020), dio a entender que seguiría en caso de descenso, y declaró: "Agradezco al club la confianza que me ha dado una vez más. Es la tercera renovación desde que llegué. Cuando vine firme por un año y pronto me ampliaron el contrato. Esto me da mucha más responsabilidad de la que tengo. El fútbol se mide por etapas. Ahora me toca vivir otra, muy responsabilizado por lo que me queda por delante. Estoy confiado en el que el Málaga va a seguir disfrutando del fútbol al máximo nivel".