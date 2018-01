Toulalan ni se plantea venir al Málaga Toulalan, en una imagen de archivo / Agencias El francés, contundente en su respuesta ante un posible regreso al equipo blanquiazul SERGIO CORTÉS Viernes, 19 enero 2018, 13:53

Se desvinculó Toulalan del Girondins de Burdeos y de repente el malaguismo soñó con el francés. Pero no fue más que eso. La realidad es que el centrocampista ni se plantea venir al Málaga. Su respuesta no ha podido ser más contundente ante un posible regreso.

Toulalan y su familia vivieron una etapa muy feliz en Málaga. Los más cercanos saben que su marcha no obedeció precisamente a cuestiones deportivas, por más que el equipo ya no iba a ser el mismo tras el paso por la Champions. Su salida estuvo relacionada con lo que a su juicio fue una continua falta de seriedad por parte de los propietarios a la hora de cumplir sus promesas. De ahí que el francés decidiera irse pese a que su esposa e hijos también estaban muy a gusto en la capital.

Si por algo se ha caracterizado siempre Toulalan -y en el Málaga no fue una excepción- ha sido por su seriedad y por tener claros sus principios. De ahí que haya dejado el Girondins de Burdeos por voluntad propia. La ilusión por el regreso del centrocampista francés estaba más en el entorno que en el propio club, donde nadie contemplaba esta posibilidad. Y en La Rosaleda han recibido la misma respuesta que algunos cercanos que contactaron con él durante la jornada de ayer: un no muy contundente. No es tanto una cuestión deportiva (con el equipo penúltimo) o económica (las ya conocidas limitaciones de la entidad) como el hecho de que cuatro años y medio después de su marcha nada ha cambiado en cuanto al proyecto y a las perspectivas con los actuales propietarios.