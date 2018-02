José González: «En los tres últimos partidos hemos merecido más de lo que obtuvimos» Iturra pelea con Jonathan Viera para recuperar el balón, con Recio caído en el césped. / Agencia LOF El técnico malaguista argumenta que «hemos tenido ocasiones que son complicadas de fallar, como en Eibar» OPTA Martes, 6 febrero 2018, 00:35

El técnico del Málaga, José González, se mostró muy disgustado por la derrota de su equipo, al considerarla injusta. «Creo que hemos tenido momentos del partido para hacer el 0-1 y ponérselo muy cuesta arriba al rival. Podríamos haberles metido mucha presión en su campo. Hemos estado igual que en Eibar, pero hemos tenido menos ocasiones. Cuanto tú no marcas el contrario, en su ocasión menos peligrosa quizás, nos ha marcado. Los cambios que efectuó Paco Jemez fueron más de mantener el empate y no buscar el partido».

A juicio de Jose, su equipo mejoró en el segundo tiempo. «No me ha gustado el primer tiempo –expuso–, pero el mensaje en el descanso ha calado y hemos sido más profundos en el segundo. Hemos tenido ocasiones que son complicadas de fallar. Nos ha pasado lo mismo que en Eibar, y en el fútbol si no marcas, pasas cosas como las que han sucedido hoy. En el segundo tiempo nosotros hemos encontrado lo que deseábamos y no podemos decir otra cosa. Creo que en los tres últimos partidos hemos merecido bastante más de lo que hemos obtenido».

Se le preguntó al preparador gaditano sobre el nivel ofrecido por los dos clubes y sus opciones de salvación, y comentó: «Estábamos los dos últimos, y espectáculo íbamos a dar muy poco. Nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos generado ocasiones y creado peligro buscando huecos y la espalda de la defensa. Hemos defendido bien y, por ejemplo, Calleri no ha recibido ningún centro lateral. Sí es cierto que Las Palmas lo ha probado desde fuera del área, porque tienen jugadores de mucha calidad, pero no han creado mucho peligro».

Por último, Jose explicó que ellos buscan un fútbol más directo e incisivo, y que eso es en lo que están trabajando desde su llegada hace algunas semanas. «En el fútbol si metes gente en el centro del campo vas a tener más dominio. Las Palmas tiene una salida clara de balón, pero si solo hay un delantero está claro que creas poco peligro y tienes menos oportunidades para hacer goles ni resolución. Nosotros buscábamos que ellos tuvieran posesión y nosotros las ocasiones. Tenemos un equipo definido, los jugadores que hemos fichado son para eso y tenemos un calendario tremendamente difícil».

Caza al Deportivo

Por su parte, el entrenador del conjunto grancanario, Paco Jémez, se mostró satisfecho por el resultado. Fruto de un gran esfuerzo, como describió. «Estoy muy feliz por la victoria. No sé si tiene mi sabor, pero sabe a mucho esfuerzo, mucho sacrificio y que llegue al final, parece que tiene más valor. Sabíamos que un empate prácticamente era como perder tanto para ellos como nosotros. Nos situamos en una posición que no teníamos en semanas. Hemos salido del último puesto y hemos dado caza al Deportivo. Falta mucho para que esto acabe y aún no sabemos lo que pasará, pero yo veo al equipo cada vez mejor».

Jémez se refirió a la actuación de Halilovic. «Estaba llamándole la atención, porque estaba haciendo cosas que no me gustaban. Cuando sales al campo hay que hacer un trabajo, y eso hay que hacerlo siempre, independientemente de que se marque gol o no. Lo más importante es el trabajo y la disciplina».

Para el técnico del equipo grancanario, a Las Palmas le falta aún confianza y algo de calidad en los últimos metros para generar más ocasiones de gol. «Pero el equipo lo ha intentado más que en otros partidos. Hemos tenido más posesión. Tenemos que mejorar en los últimos metros, y creo que la victoria es muy merecida, pero cada uno tiene su punto de vista».