Triple presentación en el Málaga

Finalizan las presentaciones en el Málaga. El club de Martiricos ha presentado de una tacada a Lestienne, Success y Lacen. “Estoy contentísimo de estar aquí, sé de la dificultad de la situación; pero tenemos muchas esperanzas en salvarnos. Ahora toca trabajar y sacar buenos resultados”, dijo Lacen. En la misma línea se expresaron sus dos nuevos compañeros de vestuario. “Me siento muy bien y quiero apoyar lo máximo al equipo”, apuntó Success, mientras que Lestienne confesó: “Estaba en una situación difícil. Quiero aportar lo máximo posible para poder salir del descenso”. Los tres jugadores han tenido un bagaje nulo en lo que llevamos de temporada, sólo Success ha sumado un partido de competición. “He tenido la suerte hasta el momento de jugar siempre en mi carrera menos este año, para mí es un momento bueno para intentar jugar y aportar desde fuera”, explicó Lacen. Para el atacante nigeriano, Isaac Success, lo importante es sumar para el equipo: “Estoy aquí para aprovechar la oportunidad, primero pienso en el equipo. A nadie le gusta estar en Segunda División”. Lestienne se mostró muy optimista ante la posibilidad de lograr la salvación: “Es un gran desafío, pero contamos con un buen equipo. No será un gran problema salir del descenso”.

A la presentación acudió, como es habitual, el director deportivo del Málaga; Mario Husillos. “Lacen tiene contrato con el club y seguirá mas años. En los otros dos casos no pudimos ir mas allá en esta ocasión, en este momento solo está firmado con Lacen”,aclaró el argentino sobre las situaciones contractuales de las nuevas incorporaciones. La continuidad de Lacen depende de una variable de partidos que juegue el internacional argelino. Tanto Lacen como Success saben lo que es lograr una salvación, el objetivo del Málaga en lo que queda de temporada. “A nivel de calidad, la clasificación marca una cosa totalmente diferente. Para mí hay mas calidad aquí que en el Getafe. Podemos lograr la salvación”, apuntó Lacen. Mientras que para Success la clave es la confianza en ellos mismos: “En el Granada la situación fue similar, tenemos que confiar y crecer. No hay ningún equipo al que no podamos derrotar, tenemos que creer en nosotros mismos”, finalizó.