De la tristeza a la ilusión con el proyecto malaguista De los que llevaron al club a Segunda División se han marchado ya dieciocho, y han llegado seis jóvenes que pueden revolucionar la plantilla actual Presentación de Héctor Hernández. / Migue Fernández PACO CAÑETE Martes, 7 agosto 2018, 00:16

Aonce días del comienzo de Liga, –el sábado 18 en Lugo–, en el Málaga se han multiplicado las bajas, alrededor de la veintena, incluidos los once futbolistas que militaron en calidad de cedidos. Cierto que no se ha completado el cupo que Muñiz desea. Le sobran Cenk, Tighadouini, Torres y Cifu, que le varía la cifra a veintitrés. El plantel llegó a sobrepasar los treinta. Una barbaridad. Y todos, para un triste y cantado fracaso. Hasta ahora, en el apartado de fichajes, seis. Una plantilla sobre veinte jugadores sería lo suyo. Han llegado dos marroquíes, el meta Munir, de 29 años, con buenas actuaciones en el Mundial, y en la propia Rosaleda, con el Numancia en partido de Copa de la pasada temporada. Su compatriota Boulahroud, centrocampista de 25 años, ha apuntado detalles de blanquiazul. Viene causando buena impresión. De Renato Santos, portugués de 26 años, hay que significar que se está adaptando estupendamente. Va a más en cada partido. Tres jóvenes valores completan el sexteto de los recién llegados. Héctor, cedido por el Atlético de Madrid. Canario que a sus 22 años adorna un historial irregular. Muy joven llegó a debutar en el once 'colchonero'. Con el Albacete, en Segunda B, se salió marcando goles. En dos campañas en Segunda, Elche y Albacete, no pintaron oros, precisamente. El Málaga va a marcar su futuro. En el Atlético de Madrid hay fundadas esperanzas.

Llegamos al quinto flamante malaguista. A Pau Torres, central de uno noventa y algo y 21 años. Cedido por el Villarreal, con debut incluido en el primer equipo. Calleja, exmalaguista que dirige al 'submarino amarillo', apuesta fuerte por este elemento. Vamos con el sexto, un jovencísimo extremo sueco-montenegrino, Haksabanovic, del West Ham United inglés, que ha sido recomendado por Pellegrini, su entrenador. El chico, de 19 años, desde que cumplió 15 ha estado en las negociaciones de los grandes clubes de la Premier. Al final, el West Ham pagó traspaso al club sueco al que pertenecía.

Es internacional en las escalas inferiores de Suecia y llegó a debutar con la selección absoluta de Montenegro, de donde es su familia, aunque él nació en Suecia. Que Pellegrini haya marcado su venida para mí es una satisfacción, dada la relación de sentimientos del chileno con Málaga y su club. Seis fichajes jóvenes, con base demostrada, que pueden decidir sus carreras en el Málaga. De momento hay ilusión. Y si hace un año me atreví por estas fechas decir públicamente que el Málaga no tenía equipo, hoy, aquí y ahora, afirmo que si se concretan los fichajes que se gestionan, no sé si la Liga terminará con ascenso, pero de lo que sí estoy convencido es que se está haciendo un conjunto joven, con clase y posibilidades, a los que Muñiz sumará dos jugadores más de la cantera. Si se rematan las gestiones pendientes, nos vamos a divertir. Me alegra manifestarlo.

Para los que han cumplido los cuarenta, el Trofeo Costa del Sol ayudó a marcar la afición al fútbol. Por La Rosaleda desfilaron los mejores equipos del mundo. En pocos años adquirió notoriedad internacional y los clubes contendientes valoraban llevarse el monumental trofeo. El fútbol de verano ha variado por la proliferación de algunas competiciones oficiales. Quedan una serie de bolos sin mayor ni menor interés, y aquellos certámenes de verano, o han desaparecido, o resulta que han quedado sin categoría. El Trofeo Costa del Sol, tras una crisis de años, reapareció sin más. Ahora anuncian que este año no se celebra. Recuerdos. ¡Qué gran torneo!... Pelé, Di Stéfano, Greaves, Angelillo, Cruyff, Puskas y todas las figuras de la internacionalidad desfilaron por el campo de Martiricos. Cada final, un lleno. El espectáculo estaba servido.