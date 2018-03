La tristeza puede con Jose Jose, durante el entrenamiento de esta mañana. / SUR «Es difícil enjugar 14 puntos faltando lo que queda», afirma el técnico malaguista, más abatido que nunca PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 17 marzo 2018, 12:26

Ya no sólo por el hecho de adelantar la rueda de prensa antes del último entrenamiento y por lo intempestivo de la hora de convocar a los medios, el entrenador malaguista, José González, se mostró más abatido que nunca, en un tono apagado que denota lo que está sufriendo el equipo a estas alturas, con un cuarto de la Liga aún en juego (diez jornadas) y con las opciones de permanencia prácticamente esfumadas después de que el viernes por la noche el Levante encadenara dos triunfos. «La cosa está más complicada que ayer por la tarde pero nosotros hemos preparado la semana como siempre. Cambia el estado anímico, porque ves que se esté escapando una posibilidad remota, pero cada partido lo preparamos igual. Es difícil enjugar catorce puntos faltando lo que queda, pero a ver si hacemos un buen partido. Pocas alegrías le podemos dar a la afición», sostuvo.

El técnico descartó la posibilidad de cambiar sus planes cara al once para hacer una apuesta superior por canteranos y jóvenes. «Nosotros ya tenemos jóvenes compitiendo en Segunda y por logros importantes. Tenemos un filial con una temporada más que buena y que persigue un objetivo. Está por ver si jugar con jóvenes eleva el nivel o lo baja. No creo que sea el mejor aprendizaje sumar minutos. en Primera sufriendo».

Respecto al rival, el Celta, comentó: «Hay equipos a los que les ha 'metido' un setenta y tanto por ciento de posesión. Es un equipo que domina los encuentros y que tiene un potencial goleador importante, pero también encaja goles. En ese sentido, su baremo de goles a favor y en contra está igualado. Ademas, le ha ganado en Balaídos a todos de mitad de la tabla hacia abajo, aunque luego tiene nueve derrotas fuera. Hay que afrontar el partido con buena mentalidad».

En el plano individual, avanzó que Adrián aún no reaparecerá y justificó la suplencia de Ideye por lo que ofrece: «No está aportando lo que se deseaba y por eso ha perdido la condición de titular. Hay compañeros que no están logrando marcar, pero las están generando». Finalmente, defendió a Lacen cara a su continuidad en el equipo la próxima campaña: «Creo que desde ha llegado nos ha dado un rendimiento magnífico. No hay dudas sobre su aportación. En datos físicos de recorrido está haciendo doce kilómetros y pico por partido. Pese a ser un descarte del Getafe es más que aprovechable».