Menos mal que muchos tuercebotas no volverán Las cosas de Cañete El propietario del Málaga le ha cogido la palabra a Husillos, que dijo que se quería marchar, y también está buscando otra salida con el fichaje de Muñiz

Ante el Getafe, otra irritación. En el adiós, más desprestigio, otro golpe al descrédito y van… Jugaron los que jugaron. Dicen que, inexplicablemente, en cuestión de horas varios jugadores se quitaron de en medio, alegando lesiones. ¡Qué más da! Entre todos la mataron y… En cualquier club del mundo cuando pintan bastos, muchos pretenden escurrir el bulto argumentando problemas físicos. ¡Qué importa a estas alturas! Lo que hay es que preocuparse para que no vuelvan. Desde el sábado están de vacaciones. Pues que la mayoría sigan indefinidamente. Yo no les llamaría 'mercenarios', como les han voceado.

Creo que ni estaban capacitados para jugar en Primera, y en algunos casos el sentido de la profesionalidad, de la superación y de la motivación no iba con ellos. Entre el máximo dirigente, secundado por entrenadores y técnicos, han desprestigiado al Málaga. Lo han desacreditado. El equipo, que solía caer bien en casi todos los campos, ahora da lástima. ¿Y qué voy a decir de nuestra ciudad? El daño está hecho. Miles y miles de lágrimas se han escapado de los sentimientos en señal de tristeza, impotencia y dolor. Aparte de gritos, pancartas y manifestaciones, el malaguista, en silencio, sufre lo que otros no han sabido defender desde la poltrona o vestidos de futbolista. Menos mal que muchos tuercebotas no volverán. Casi todo queda por hacer. La entidad tiene propietario, pero pertenece a Málaga y a los que hoy no pueden evitar que los ojos se les humedezcan de amargura.

Desde la distancia el máximo responsable del Málaga se ha dejado oír. Le ha cogido la palabra a Husillos y ha dicho ¡Vale! Al anuncio de la dimisión del argentino-malagueño. Ha concretado más. Pretende, como saben, que Muñiz sea entrenador y director deportivo a la vez. Dentro de todas las barbaridades que se han vivido en la temporada, esta solicitud parece aceptable. Muñiz ya le había dado calabazas a Husillos cuando intentó su fichaje. Ahora han vuelto a insistir por deseo expreso de Al-Thani. El técnico, debidamente informado, no ha decidido ni sí ni no, sino todo lo contrario. En pocas palabras, que no disimula su desconfianza por determinadas actitudes del propietario. Muñiz, se está dejando querer, pero no a cualquier precio. Si regresa al Málaga será con un caché por encima del habitual. Los riesgos tienen precio. Además con indispensable autonomía en sus gestiones. Visto lo visto, parecen lógicas sus dudas. Por todo, si se realiza, va a resultar un contrato con numerosos apartados en euros, competencias, duración y previsiones.

El pretendido entrenador estaba en conversaciones con otro club, Las Palmas, cuando el Málaga ya ha insistido. Un factor importante es que Málaga, el club y él se conocen bien de su anterior etapa en La Rosaleda. La valoración fue buena, a pesar de ciertos altibajos. En lo que acertó de pleno fue en los fichajes. Con escasos recursos económicos contrató a una serie de futbolistas que rindieron por encima de lo previsto. En este apartado alcanzó un merecido prestigio. Veremos cómo termina este tira y afloja.

Hay quien cree que con el partido del sábado se colocó el punto y final al calvario del Málaga. Lo firmaría ahora mismo. Ha terminado la temporada de competición, aunque a otros efectos se liquida el último día de junio. Ojalá la 'Liga Horribilis' hubiese concluido a las 8 y media de la jornada sabatina. Las horas, días y meses corren que se las pelan. Hoy, a partir de ya, hay que airear vestuarios con una atmósfera fresca, con nuevas personas y nombres que se asocien al equipo durante un período de tiempo. No hablo de ascenso, pero sí de club. Hay que abrir puertas de par en par. Por cierto, se preguntarán por qué no escribo del entrenador, de Jose. Les digo la verdad: ¿Creen que se merece que gaste tinta y papel para decir lo que ustedes saben?