Caminero: «Lo único que busco es unidad; si no, será muy difícil salir de Segunda» Caminero, atento ayer a una pregunta durante su presentación en la sala Juan Cortés de La Rosaleda; junto a él, Juan Rodríguez. / Salvador Salas El nuevo director deportivo dice que su juicio es «una situación controlada» y asegura que no le preocupan las injerencias de Al-Thani SERGIO CORTÉS Martes, 12 junio 2018, 00:56

«El Atlético es pasado y ahora es Málaga, Málaga, Málaga...» José Luis Pérez Caminero dio ayer el pistoletazo de salida al Málaga 2018-2019 en su presentación como director deportivo. Impecablemente vestido, con traje y corbata, estuvo acompañado del que va a ser su 'número 2', Juan Rodríguez, en un acto en el que no fue presentado por representante alguno del club (sólo una breve introducción por parte del director de Comunicación, Paco Ceballos). Es lo que tiene cuando los propietarios están fuera, no existe la figura del director general (aunque él sí calificara así al abogado Joaquín Jofre) y los consejeros consultivos tienen un mero carácter representativo (porque al final nada van a tener que ver en la elección del director deportivo y del entrenador). Como en su etapa de futbolista, a Caminero no le 'quemó' la pelota, esta vez en forma de preguntas, algunas a priori incómodas, como las relacionadas con el juicio que tiene pendiente o las ya sobradamente conocidas injerencias del presidente. En su mensaje destacó el énfasis en la necesidad de que haya unidad en el proyecto que arranca.

Mentalidad

«No quiero saber del pasado, sólo del presente»

«Estoy muy contento de estar aquí, en un club tan grande e histórico como el Málaga, deseando empezar porque tenemos un reto importante», indicó Caminero en su primera intervención. A continuación lanzó el primer mensaje: la necesidad de no mirar atrás. «Vengo a desarrollar un trabajo. Me voy a esforzar por hacerlo y desarrollarlo. Mi comunicación actualmente es con el director general (aludía a Jofre) y, a partir de ahí, esa es mi forma de trabajar. No quiero saber lo que ha pasado anteriormente, sólo quiero saber el presente y adónde voy, que es el futuro. Eso me preocupa y así es hacia donde tenemos que caminar. Al pasado no le vamos a buscar una solución. Mi comunicación es fluida con Joaquín, que es lo que entiendo que debe ser. A partir de ahí, eso es lo que tengo que mirar. Uno busca con lo que sentirse bien. Y cuando me ofrecieron venir al Málaga me ilusionó tanto que no tuve dudas».

El trabajo ya hecho de Husillos

«El club lleva un camino, hay un plan deportivo»

Rápidamente Caminero dejó claro que las gestiones ya realizadas por su antecesor, Mario Armando Husillos, de la mano de Jofre van a ser muy tenidas en cuenta: «Lo que está claro es que yo acabo de llegar, pero el club lleva un camino. Vamos a tomar decisiones en cuanto a lo que se está trabajando. Hay un plan deportivo y lo vamos a desarrollar, a él nos vamos a agarrar. Quiero y deseo que la gente tenga paciencia. La afición va a estar al nivel y la categoría que merece el club. La vamos a necesitar. La Segunda es una división muy fuerte y hay que estar con muy buenos jugadores y con el respaldo de la afición. La afición es muy importante y puede hacer ganar muchos partidos».

Una plantilla muy amplia

«Hay que hablar cara a cara para que no haya malos entendidos»

Más allá de su conocimiento del Málaga por tratarse de un rival en Primera División, Caminero ha recopilado informes en los últimos días, pero ayer incidió en que no tomará decisiones a la ligera: «No soy persona de apresurarse a tomar en consideración las cosas que no conozco. Ahora sí porque he empezado a conocer un poco el estado de la plantilla y empezaremos a tomar decisiones. Hay jugadores muy aprovechables, que pueden dar un buen rendimiento, y hay que apoyarse en ellos. Si somos lógicos y las cosas se hacen con razonamiento, seguro que tendremos más capacidad». Obviamente, la elevada cifra de jugadores vinculados al primer equipo, casi una treintena, hizo que el director deportivo reflexionara sobre ello: «Cuando hay un número tan alto de jugadores, hay que dar salidas. El máximo son 25 y esas son muchas fichas para Segunda. También dependerá del club, del entrenador... La mejor forma es hablar con las personas cara a cara para que no haya malos entendidos. Hay que empezar ya para que todo el mundo sepa cuál va a ser su rol en la temporada 2018-2019».

Al-Thani y sus intromisiones

«No me preocupan; si surgieran, veríamos la forma de resolverlo»

Pronto salió a colación la figura del jeque. «A día de hoy no sé si hablaré con él (en los próximos días)», confesó. Respecto a las intromisiones de Al-Thani, que ya desembocaron en la dimisión de su antecesor en el cargo, Caminero no se plantea ese escenario: «No me preocupan. Soy muy claro en las cosas y no suelo esconderme. Si surgieran, veríamos la manera de resolverlo. En estos momentos no me preocupa, porque me preocupa más confeccionar una gran plantilla, con un buen entrenador y que el equipo sepa sudar la camiseta. No tengo otra preocupación. Me ilusiona tanto el proyecto del Málaga que quiero hacerlo bien por mí y por la gente que ha confiado en mis posibilidades. Voy a dejar todo lo que sé para que este club esté a la orden del día y esté donde se merece». El madrileño confirmó que su contrato es por tres temporadas y descartó que en él figure una cláusula liberatoria en caso de que se produzca una injerencia del presidente.

Su juicio en octubre

«Es un tema personal; estaré disponible las 24 horas al día para el Málaga»

El nuevo responsable de la parcela malaguista está a la espera de un juicio fijado en octubre por un presunto delito de blanqueo de capitales, una situación que puede influir en el normal desarrollo de la temporada. No obstante, Caminero trató ayer de quitar hierro a esta cuestión: «Es un tema personal que no tiene nada que ver con lo profesional. Estoy centrado en el Málaga, fuera del Málaga tengo una vida y es ahí donde se enmarca eso. La gente puede estar tranquila en ese sentido. La situación está controlada y estaré disponible 24 horas al día para el Málaga».

El nuevo entrenador

«Tiene que ser alguien que conozca la categoría»

Caminero se mostró optimista respecto a su primera decisión: el nuevo entrenador: «La próxima vez que nos veamos aquí será con el entrenador», pronosticó. «Hay que trabajar y elegir en base a la clase de jugadores que tenemos. La idea es tener al entrenador lo antes que podamos, porque para la planificación es fundamental contar con el entrenador y su cuerpo técnico», explicó sobre la necesidad de que la incorporación se produzca a corto plazo. Pero fue más allá y abundó en lo que apuntaba ayer SUR: no habrá experimentos y será un técnico 'de Segunda'. «El entrenador tiene que ser alguien que conozca la categoría. La Segunda no tiene nada que ver con la Primera. El que tenga que venir debe ser muy conocedor de esta categoría. Debe conocer los equipos, los estadios, lo larga que es esta división, los pros y los contras... La persona que va a venir a entrenar al Málaga conoce la categoría». Y evidentemente surgieron los nombres de Fran Escribá y Rubén Baraja, a los que asesora su representante de toda la vida, Manuel García Quilón. El nuevo director deportivo aludió a la importancia de que el estilo del técnico case con la plantilla de la que pueda disponer el Málaga: «Baraja y Escribá son dos buenos entrenadores, pero creo que hay que madurarlo un poco, dar una vueltecita y pensar qué es lo mejor para los importantes jugadores que tenemos».

La figura de su agente

«El jugador bueno da igual quién lo represente»

Precisamente salieron a la palestra sus vínculos con García Quilón. Caminero se apresuró a aclarar: «No soy de un solo representante. El fútbol es universal y hay futbolistas buenos en China, África... Tengo mi representante, que es Manuel García Quilón, pero el jugador bueno da igual quién lo represente. Lo que quiero es que cuando salga al campo lo haga bien, lo demás no me preocupa».

La cantera

«No la vamos a descuidar, sino a fortalecerla»

Caminero también lanzó un guiño a la cantera y habló de ella como un pilar para el futuro del Málaga: «De todos es conocido que la cantera del Málaga siempre ha dado buenos jugadores que luego han sido traspasados. Tiene buena vida y nosotros vamos a tratar de mantenerla. No la vamos a descuidar, sino todo lo contrario. Vamos a fortalecerla». Respecto al futuro de La Academia, agregó: «Se marchó Antonio Tapia y vamos a rellenar ese hueco con una persona que pueda conocer el fútbol base y que pueda mantener una línea de trabajo continuista».

El Malagueño

«Dely Valdés va a seguir seguro como entrenador»

Además del entrenador para el primer equipo, se mantenía la incógnita sobre si Julio César Dely Valdés iba a seguir al frente del Atlético Malagueño. Caminero no pudo ser más contundente: «Va a seguir seguro como entrenador del filial».

La afición

«No tengo dudas de que va a estar con nosotros»

Por último, el nuevo director deportivo quiso mandar un mensaje de unidad, un factor que considera imprescindible para que el Málaga regrese a Primera División. «Me voy a hacer socio en cuanto salga de esta rueda de prensa. Lo único que busco es que haya unidad; si no, será muy difícil salir de esta categoría. Hace falta unidad entre el club, los jugadores y la afición para llegar al objetivo. Vamos a tener buenos y malos momentos. Cuando lleguen los malos, es importante que la afición esté ahí. Eso es lo que pido. Cuando van las cosas bien, eso es fácil. Y por lo que he visto, no tengo la menor duda de que la gente va a estar ahí con nosotros».