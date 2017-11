El Valor de la puerta cero

Podemos hablar de los míseros cuatro puntos sobre treinta y tres, de las carencias en la planificación de la plantilla, de que el Málaga sólo ha ido ganando menos de cuarenta minutos en estas once jornadas o de que el partido ante el Deportivo tiene una importancia vital para acercarse a un rival directo y no recibir una estocada casi definitiva. Sin embargo, hay un detalle que semana tras semana suele pasar inadvertido: el equipo no ha dejado su puerta a cero todavía. Incluso, sólo lo logró una vez en pretemporada (ante el Villarreal)... Y ganó.

¿Están de acuerdo conmigo en que el Málaga tendría muchísimas opciones de ganar mañana si no encaja goles? Seguro que sí. Después de dilapidar nueve jornadas tratando de jugar a lo que no interesaba, da la impresión de que en estas dos últimas Míchel y los suyos se han dado cuenta al fin de cuál debe ser la fórmula, con más o menos éxito en el marcador final. El Málaga tiene que evitar los fallos. No desordenarse, jugar con las líneas muy juntas en defensa -lo que exige un gran compromiso y fondo físico de los extremos y los puntas- y esperar sus opciones en ataque, que en todos los partidos las hay. De todas las dinámicas negativas se sale a través de la seguridad defensiva.

¿Creen que el Leganés, el Getafe, el Levante o el Girona tienen más potencial futbolístico que el Málaga? Seguramente no, más allá de que sus plantillas no estén tan descompensadas como la de Míchel. Y si han marcado ya diferencias en la clasificación (no definitivas) es porque tienen muy claro a lo que jugar. Incomodan a los rivales con un gran despliegue, como bloque sin fisuras. No les obsesiona la posesión, y han ganado confianza al comprobar que da resultados. Hasta hace poco veía al Málaga tan desorientado como un Las Palmas con jugadores de talento pero muy frágil en su propuesta, o el Eibar, muy desinflado sin Pedro León. Al fútbol juegan once. Por ello la idea, un estilo reconocible y que lo defiendan todos sus jugadores, es vital para triunfar y lograr objetivos.