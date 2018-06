La venta de Michael Santos al Copenhague, una misión casi imposible para el Málaga Michael Santos conduce el balón durante un partido con el Sporting. / SUR El club recibiría 3,5 millones, pero el jugador y su agente rechazan en principio esta operación y apuestan por otra salida para jugar en Primera ANTONIO GÓNGORA Domingo, 1 julio 2018, 01:02

La complejidad de la planificación del Málaga, después de su descenso y las demoras sufridas, se comprueba en cada paso que da. Los problemas se suceden y las dificultades aumentan cada día. El club necesita rebajar el tope salarial de su actual plantilla, lo que implica concretar salidas que supongan un ahorro y algunos traspasos que mejoraren la disponibilidad para la plantilla. El último caso relativo a las ventas es el de Michael Santos, que recibió una espectacular oferta del Copenhague danés, tanto para el futbolista como para el club de Martiricos, pero esta venta se está convirtiendo en una misión casi imposible.

Mucho tendrían que cambiar las cosas (o que el Copenhague mejorara la oferta y la convirtiera en irrechazable) para que Santos se marche al equipo danés, según las fuentes consultadas. Ni el futbolista ni el agente del jugador, Paco Casal, están dispuestos a aceptar el traspaso en este momento. Aunque la propuesta se considera excelente, ya que el club danés apuesta claramente por el uruguayo para su ataque. Ofrece 3,5 millones por el 70 por ciento del Málaga (el otro 30 por ciento es del River Plate, que tampoco comparte la idea de vender al jugador por menos dinero del que estaba valorado al llegar al conjunto blanquiazul) y la ficha del futbolista sería también alta.

Su condición de extracomunitario, principal 'handicap' del delantero uruguayo

En el caso de que el futbolista no reconsidere su postura, algo muy probable, las opciones que se abren son importantes, aunque lo que sí queda claro es que no jugará la próxima temporada en el Málaga, salvo que no lo quiera ningún equipo de Primera. El futbolista, igual que Jony dispone de una cláusula en su contrato que le permite marcharse a cualquier equipo de la élite que le pague su ficha al completo la campaña que viene, ya que el Málaga está en Segunda. Esta puede ser la opción por la que apueste al final el futbolista, siempre que no se quede en el equipo blanquiazul.

El delantero, que ha completado un gran rendimiento en su cesión al Sporting, está siendo seguido por muchos equipos tras su brillante adaptación al fútbol español tras su paso por el Málaga (disputó muy pocos encuentros). Su 'handicap' para colocarse de una forma fija en el escaparate de goleadores de 'interés general' estriba en que sigue siendo extracomunitario, por lo que el equipo de destino deberá tener libre alguna de estas plazas. En cualquier caso, las fuentes consultadas estiman que dispondrá de posibilidades para jugar en la élite la campaña que viene, ya sea en España o en algún equipo extranjero que sea atractivo para él. El Copenhague sigue pendiente de la decisión que pueda tomar el futbolista, mientras que el Málaga está a la espera de pueda cristalizar esta difícil operación pa recuperar la mayor parte del dinero invertido en el futbolista.