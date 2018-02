MIS VERDADES

Aburrido de los tópicos que se suceden en las presentaciones, me llamó la atención una confesión de Lacen el jueves. «Para mí hay más calidad aquí que en el Getafe», dijo. Coincide con mi lectura de los acontecimientos esta temporada. Verdad que la planificación deportiva veraniega fue pésima, que la gestión del Málaga viene cayendo en picado desde que no hay dirigentes intermedios entre el jeque y la plantilla, y que el equipo, tras su ciclo más largo de siempre en la élite, estaba comprando cada curso muchas más papeletas que el anterior. Pero verdad también que por más que se fuesen Pablo, Camacho (por cierto, casi todo el año en blanco por culpa de un tobillo) y Sandro, y no fueron bien sustituidos, ni el más pesimista situaba al Málaga hace unos meses donde está, entre otras cosas, porque no es el primer verano que sucede algo así. Y verdad que el poder seductor de masas del fútbol reside en que no siempre ganan los mejores ni se montan equipos más competitivos con más dinero, porque este año en Primera se han visto muchos ejemplos. Verdad que a este Málaga le ha venido faltando humildad, consciencia de que el camino pasaba por jugar 'amarrategui' y ser un rival incómodo para todos. Verdad que han sobrado meses para darse cuenta de que el camino adecuado no pasaba por seguir con Míchel. Verdad que tan responsable es Husillos de sus ocho fichajes como de no presionar para forzar antes el cambio de entrenador. Verdad que pese a que el efecto de la llegada de otro técnico se ha diluido en estas tres jornadas el equipo ha defendido mucho mejor y ha mostrado un mayor trabajo táctico sin balón. Verdad que no es fácil cambiar una dinámica negativa de tantos meses. Verdad que si no se transforman ocasiones del tipo de las de Adrián en Ipurua o las de Samu y Keko en las Palmas no se puede seguir en Primera, verdad que el gol de Halilovic, en el minuto 90, llegó en el primer remate peligroso de Las Palmas en el área, y verdad que a Jose no se le puede considerar el primer culpable de que todo lo que no sea ganar al Atlético esta tarde, que no será nada sencillo, sea un mal resultado.