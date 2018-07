Victoria por la mínima del Málaga ante el Exremadura a puerta cerrada Imagen de archivo de Muñiz en el anterior amistoso. / Josele-Lanza - Un gol del canterano Jack Harper resolvió el partido de entrenamiento jugado en Coín ante un futuro rival en Segunda PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 22 julio 2018, 00:40

El Málaga se impuso ayer por la mínima al Extremadura, que será rival esta temporada en Segunda División, en un encuentro disputado por la tarde en la Ciudad Deportiva José Burgos de Quintana, en Coín. El choque no pudo ser visto por aficionados ni por medios de comunicación por decisión expresa del cuerpo técnico malaguista, criterio que fue respetado por el club pacense, que está concentrado estos días en la Costa del Sol y que acudió a la cita con menos jornadas de trabajo y sin haber disputado algún amistoso.

El único tanto del partido fue obra del delantero canterano Jack Harper, del filial, en la primera mitad del choque. Hay que recordar que el cuadro malaguista había perdido en su primer ensayo, un 0-3 ante el Nottingham Forest en el Marbella Football Center.

El club no informó a posteriori de la alineación dispuesta ni de los cambios

El Extremadura, entrenado por Juan Sabas y que a priori peleará por la permanencia en la categoría, se ha reforzado este verano con el argentino Balbi (Unión Santa Fe), Fausto Tienza (Cádiz), Javi Pérez (Badajoz), y los jóvenes del Córdoba Echavarri y Jankovic.

En el entorno del Málaga causó sorpresa la decisión de que el duelo fuera a puerta cerrada, máxime cuando la cita se celebró en un municipio de la provincia. El departamento de Comunicación del club no informó tampoco del once elegido por Muñiz ni de sus cambios, con lo que de esta forma se desconoce si tomaron parte en el choque algunos de los descartes e incluso si no se vistieron de corto futbolistas que no fueron excluidos ante el Nottingham.

El Málaga se ejercitará hoy en doble sesión de trabajo y mañana se concentraraá hasta el martes 31 en el Hotel Exe Estepona Thalasso y Spa, una instalación sólo para adultos.