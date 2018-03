Con vida, pero muerto

Tal vez hoy Las Palmas y Levante no ganen, incluso es factible que pierdan, y el Málaga seguirá con vida. Conviene no engañarse: está muerto. Entre Al-Thani y Arnau le dejaron a Míchel una plantilla lamentable, y ahora Jose maneja otra que es claramente mejor (ahí están las salidas y los descartes por los que nadie llora) pero que no da sensación de estar trabajada. Ni defensiva ni ofensiva ni estratégicamente. Es la quinta derrota seguida con el gaditano. Y ahora, ¿qué toca? Podemos estar tranquilos. Nayef Al-Thani dice que van a seguir con el proyecto (¿proyecto? ¿qué proyecto?) y su padre, el casi nada criticado en La Rosaleda, sigue con sus chorradas. Y el Málaga agonizando.

Jose hizo ayer 'un Paco Jémez' con Success. A los veintipocos minutos ya calentaba En-Nesyri para sustituirlo en un tácito reconocimiento de su grave error. Sobra cualquier valoración, salvo ese esprint del técnico como para disculparse con el nigeriano. Pero no sé qué es más grave, si alinearlo, si exponerlo en la banda (donde tenía que esforzarse más) o si poner arriba a Rolan cuando este hace más daño en la banda.

Entró En-Nesyri y con él y Rolan en la banda hubo más sensación de peligro. Pero no peligro en sí. Más que nada, fuegos de artificio. El marroquí ni conoce el juego ni tiene recursos, y el uruguayo se diluye tras el primer recorte al contrario. Más allá de la alarmante falta de calidad, cuando se trabajan muy poco las situaciones de ataque sucede como ayer: se desperdicia que el lateral derecho es poco defensivo y encima tiene una amarilla (Layún) y se abusa del juego directo. Si el Málaga hubiera empatado, habría sido por la torpeza de Montella. La gente pitó a Sandro. ¿De verdad creían que iba a venir a un club y un equipo de chirigota en vez de irse a otro asentado entre los mejores y al que le sobran recursos? Si el canario y Pablo se marcharon fue por las cláusulas tan bajas. A los que lo permitieron es a quienes habría que señalar...