José González: «He visto jugadores mirando la clasificación, la ilusión no se pierde»

Con una sonrisa, que no se le iba a borrar de la boca en toda la comparecencia, entró José González a la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. No era para menos, puesto que acababa de conseguir su primer triunfo como entrenador del Málaga. “He visto jugadores mirando la clasificación, la ilusión no se pierde”, destacó el gaditano sobre el estado de ánimo del vestuario tras el triunfo ante el Villarreal. “El problema es que no acertamos con la potería pero estamos mejorando y hay que seguir creciendo. Creo que hemos merecido y merecemos mucho mas. El Villarreal al final ha apretado pero el empate hubiera sido injusto”, fue la lectura de José González sobre el triunfo malaguista y la falta de gol de su equipo.

“La sensación es que hay muchas formas de ganar, pero mereciéndolo tanto te satisface más”, destacó el técnico malaguista, que siempre ha sido muy reiterativo en que el Málaga ha merecido más de lo cosechado. En línea con lo anterior apuntó que “no somos un colista al uso, pese a los puntos no somos un desastre; salvo ante el Leganés”. “Nosotros competimos bien y somos difícil de ganar, siempre tropezábamos con la falta de gol. No sabemos si Asenjo es bueno o malo, ya que hemos tirado poco”, apuntó el técnico sobre las carencias ofensivas del equipo. “Esta semana ha sido más larga y sobre todo esta victoria me da orgullo por los futbolistas. Han disfrutado en el campo y se lo merecen”, señaló José González. Además, el técnico malaguista se acordó de la afición de la que destacó que “me alegro que los aficionados se vayan contentos a casa”.

Por su parte, el técnico Calleja fue muy crítico con el partido que realizó el Villarreal. “Cuesta explicar la derrota, es el peor partido de la temporada. Estuvimos muy mal en todas las facetas, hemos corrido menos, nos ha faltado ritmo e intensidad”, señaló el entrenador madrileño. “Es difícil y complicado, porque quedan pocos partidos y la distancia con el Levante es grande. Tienen que luchar y la victoria les dará moral”, señaló el exjugador malaguista sobre las posibilidades de mantener la categoría que tiene el Málaga.