¿volverá rolón a argentina en los próximos días? Secreto de Sumario Ya no contaba para Míchel y también es muy improbable que juegue con Jose. Algunos clubes de su país han tanteado la opción de llevárselo cedido. El jugador sigue pensando que brillará en esta Liga Rolón, en el partido en el Pizjuán. : / Agencia Lof SERGIO CORTÉS Jueves, 25 enero 2018, 00:32

Mientras en Argentina aseguran que es un futbolista «con muchas ‘chances’», en Málaga ha quedado más que constatado que de momento la Liga le viene grande. Rolón, la apuesta de Abdullah Al-Thani (guiado por asesores y representantes externos al club), contó muy poco para Míchel y no entra en los planes para la segunda vuelta. No es sólo que Jose vaya a apostar por otros futbolistas; es que el director deportivo, Mario Armando Husillos, trajo a toda prisa a Iturra y busca contra el reloj otro futbolista más en esa zona. Por eso la pregunta que se hacen en el vestuario estos días es si el centrocampista volverá a su país antes del próximo jueves.

La desproporcionada inversión del Málaga en dos meritorios, Rolón y Cecchini (uno recomendado por Al-Thani, y el otro, por Arnau), se ha revelado como una apuesta nefasta que ha arrastrado al Málaga. En lo deportivo se ha vivido durante casi toda la primera vuelta, y en lo económico –que tampoco es una cuestión menor– ha obligado a hacer garabatos en este mercado invernal debido al muy escaso margen de maniobra.

Hace mes y medio este periódico ya explicó que el Málaga había decidido dar salida a Cecchini –máxime tras una conversación con el futbolista, que entendió su situación y dio prioridad a la necesidad de jugar– y que en el caso de Rolón la intención era mantenerlo en previsión de que en momentos puntuales pudiera intervenir en la recta final de algún encuentro como recurso de emergencia. De ahí que el primero de ellos saliera muy pronto, con destino al León mexicano (también se habían interesado por él cuatro clubes argentinos), y que el segundo no haya figurado en la amplia lista de descartes.

Pero esa situación puede cambiar. La ventaja para el Málaga se centra en que Rolón cuenta con buen cartel en su país, hasta el punto de que algún equipo argentino ya ha sondeado la posibilidad de llevárselo a préstamo hasta junio. La situación del futbolista ha cambiado radicalmente y se antoja que, salvo necesidad muy perentoria, verá la segunda parte del campeonato desde la grada. Que Husillos haya contemplado desde finales de diciembre la opción de incorporar a un segundo medio centro (tras la llegada de Iturra) es un detalle elocuente de que el futbolista llegado de Argentinos Juniors no cuenta. Y eso, pese a que el ritmo de Kuzmanovic es demasiado bajo.

A la espera de lo que suceda con Cenk y Cifu, su salida sería positiva porque el club ahora no cuenta con plazas libres

Hasta el momento Rolón no se ha planteado seguir porque se muestra convencido de que va a triunfar en el Málaga e incluso de que tendrá opciones en lo que queda de Liga esta temporada. No obstante, si con Míchel ya estaba sentenciado tras sus actuaciones en casa frente al Deportivo y también en la Copa frente al Numancia –enésima oportunidades tras fiascos como el del Pizjuán–, no parece que su situación vaya a cambiar con Jose después del pobre nivel ofrecido la semana pasada en el primer amistoso de preparación con el nuevo técnico, a puerta cerrada frente al Lausanne suizo.

Sin representante

Cabe apuntar otro dato muy relevante: Rolón no cuenta con representante oficial (otra cuestión es que una persona hiciera de intermediario entre Al-Thani y el Argentinos Juniors) y es su padre el único interlocutor autorizado. Por eso es previsible que en Argentina salgan diferentes informaciones en las próximas horas sobre un supuesto acercamiento de determinados clubes de aquel país con el Málaga. La única realidad a día de hoy es que simplemente se ha producido algún movimiento de tanteo y que el futbolista hasta ahora no se ha planteado salir. Pero es probable que entre hoy y el miércoles tenga que hacerlo y meditar también si le trae cuenta pasarse los próximos cuatro meses como el ‘último de la fila’. Porque, si bien en fútbol nada es seguro y cualquier situación puede cambiar radicalmente, se antoja muy improbable que el centrocampista vaya a tener opciones. Y más si finalmente llega ese medio centro dinámico con el que el nuevo entrenador y el director deportivo quieren completar una zona muy desprotegida durante casi toda la primera vuelta y que ha pasado una factura enorme por el despropósito mayúsculo de la planificación en verano.

Además, con la llegada de Ideye y Samu y también a la espera de lo que suceda con los dos descartados (el guardameta Cenk y Cifu), la salida de Rolón sería positiva para el Málaga porque en estos momentos ya no cuenta con plazas libres para su primera plantilla. Habrá que esperar...