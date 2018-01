La vuelta a casa de Samu Samu. durante su etapa en el equipo blanquiazul. / Salvador Salas Llega cedido por el Levante, con una opción de compra obligatoria si se salva el equipo blanquiazul ANTONIO GÓNGORA Jueves, 25 enero 2018, 00:37

«Yo no me voy, me venden». De esta forma se despidió Samu García del Málaga el verano de 2015. Luego militó en diferentes equipos, pero ahora vuelve al club de su tierra para recuperar las sensaciones. Se incorpora cedido por el Levante con una opción de compra obligatoria en el caso de que el cuadro blanquiazul permanezca en Primera (el coste de la compra sería de 1,5 millones). Hoy pasará el reconocimiento médico y se incorporará de inmediato a la plantilla que dirige José González.

El club de Martiricos también incorporó ayer al delantero nigeriano Ideye, que procede del cuadro chino del Tianjin Teda

El extremo malagueño dejó en su momento en las arcas del club de Martiricos cinco millones. Se marchó al Villarreal junto a Castillejo, pero no pudo consolidarse y pronto fue traspasado al Rubin Kazán, donde había llegado Javi Gracia. Pero su aventura rusa también tuvo una duración escasa, por lo que pronto regresó al fútbol español. No pudo volver al Málaga, como él hubiera querido, pero se incorporó al Leganés, para pasar esta campaña al Levante, donde llegó con la carta de libertad.

Noticias relacionadas ...Y Samu cumplió su sueño

Ahora arranca una nueva etapa para Samu, a sus 27 años. Llega con 15 partidos jugados en el Levante hasta ahora, cuatro de Copa. Se incorpora en plena forma, dispuesto a jugar cuando Jose lo considere oportuno. Aunque deberá alcanzar su mejor versión, el ritmo de juego que le permitió en su momento ser un futbolista desequilibrante en el Málaga. Puede jugar en distintas posiciones del ataque. En su etapa como malaguista también destacó por su capacidad goleadora.

Más fichajes

Pero Samu no fue el único fichaje cerrado ayer por el Málaga, sino que a mediodía llegaba ya a la ciudad el delantero nigeriano Ideye, de 29 años. Se incorpora también cedido hasta el final de temporada por el club chino del Tianjin Teda. Reforzará el ataque malaguista, que sigue teniendo muchas carencias como consecuencia de las lesiones y también por el bajo rendimiento de otros jugadores. En cualquier caso, la delantera blanquiazul estará a partir de ahora muy poblada, y no se descartan más llegadas: además del nigeriano, están Borja Bastón, el lesionado Rolan, Bueno y el punta titular ahora, el canterano En-Nesyri.

Ideye, ayer a su llegada a Málaga. / Salvador Salas

El acuerdo con Ideye está cerrado. Ayer superó el examen médico para que pueda estar lo antes posible a disposición del entrenador. Se incorpora tras una larga inactividad, por lo que el nuevo técnico malaguista tendrá que ver cuál es su estado de forma para que pueda aportar lo antes posible al equipo.

Y Samu e Ideye no serán los últimos en llegar. El Málaga ya ha incorporado a cinco futbolistas, y es previsible que lleguen más en los próximos días. No se descarta que la plantilla se refuerce todavía con un centrocampista y un delantero más, aunque para ello deberán salir algunos futbolistas.