Acuerdo para la salida de Haksabanovic Haksabanovic conduce el balón durante el encuentro frente al Gimnástic. / Ñito Salas El Málaga, el futbolista y el West Ham pactan la marcha del jugador a mitad del periodo de cesión previsto, a la espera de concretar su destino definitivo ANTONIO GÓNGORA Viernes, 28 diciembre 2018, 00:44

Estaba cantado que Haksabanovic se marcharía, pero era imprescindible que se pactara que supusiera un perjuicio para el Málaga. Y en las últimas horas se ha alcanzado un principio de acuerdo para la salida del atacante montenegrino, según ha podido saber este periódico. El club de Martiricos, el futbolista y el West Ham británico, el propietario del futbolista, coinciden en la necesidad de que el jugador busque un destino en el que pueda disponer de más minutos. La entidad malagueña no saldrá dañada económicamente y esta baja supondrá un ahorro en su tope salarial, pese a interrumpirse la cesión a mitad de campaña.

Haksabanovic llegó el pasado verano cedido por el equipo inglés, donde se encuentran Manuel Pellegrini y Mario Husillos. Pero el joven futbolista, de 19 años, apenas ha tenido oportunidades en esta primera fase del campeonato. Juan Ramón Muñiz apostó por otros jugadores en unas posiciones de ataque que están muy pobladas, como es el caso de los extremos (también juega como medio punta). Sólo disputó una parte completa, la segunda, ante el Gimnástic y nueve minutos contra el Granada. Su trayectoria, sin duda, no ha sido la esperada.

Ahora deberán decidir cuál es el equipo al se incorpora el futbolista. Podría regresar al West Ham, siempre que lo considere oportuno Pellegrini, o quizás se marche a otro destino para continuar con su formación. La operación de la rescisión del contrato no está cerrada y firmada, pero es previsible que se pueda concretar en las próximas horas, con el objetivo de que no tenga que incorporarse ya el lunes a los entrenamientos con el Málaga (no se descarta esta posibilidad si no se rubrican a tiempo los documentos).

Salvo sorpresa, la salida de Haksabanovic sería la primera de este mercado invernal, aunque tampoco es previsible que haya muchas más. Esta previsible baja en el ataque dejará, además de más margen en el tope salarial, una plaza más libre en la plantilla, lo que abriría la puerta de una forma directa a una contratación en el ataque, posiblemente la de una delantero más. Las negociaciones siguen con el goleador ucraniano Seleznyov, pero todavía habrá que esperar para saber qué ocurre.

Hay otras demarcaciones que también podrían reforzarse cuando se abra el plazo de fichajes, pero también dependerá de las salidas que se cierren. Desde la dirección deportiva están contactando con medios centro, por lo que no se descarta que llegue uno de ellos. Desde el club aseguran que el mercado invernal todavía no ha comenzado y que será largo, por lo que pueden cambiar losplanes del Málaga en cualquier momento, dependerá de las circunstancias.