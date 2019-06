ADIÓS AL SUEÑO; LLEGAN LAS INCÓGNITAS

El ascenso era casi un obligación para el Málaga. Su década en Primera lo convirtió en un club con gran estructura y con futbolistas con altos costes, lo que elevó sus necesidades económicas por encima de otros rivales que bajaron. De ahí que era prioritario ascender rápido, aprovechando los altos ingresos por la ayuda al descenso. Pero el sueño de cumplir con los objetivos quedó hecho añicos anoche ante el Deportivo. Fue un duro golpe. Y ahora vendrá lo peor: presupuesto a la mitad, y el club deberá hace malabarismos para cuadrar las cuentas, para completar la plantilla... Las incógnitas aparecen por decenas, las dudas abarcan hasta a las mismísimas entrañas de la entidad. ¿Cuáles van a ser los primeros cambios? Habrá que esperar unas horas, pero ahora es necesario actuar con la máxima sentatez, de una forma inmediata y buscando el relanzamiento futuro. Otros equipos consiguieron reponerse pronto, de ahí que sea vital actuar con profesionalidad y seriedad para que este paréntesis lejos de la élite no se alargue. A ver qué pasa...

Una lección tras otra del público malagueño. Era el día indicado y la afición no falló, pese a no tener recompensa. Pronto se agotaron las localidades sueltas y faltaba por conocer si faltarían algunos abonados, como otros días. Pero las ausencias fueron mínimas y los seguidores mantuvieron su nivel de apoyo y colaboración con sus colores para encontrar triunfos. Recordando tardes gloriosas de la Champions, los aficionados se dieron cita de una forma multitudinaria para recibir a los jugadores, al autobús del equipo, a su llegada al estadio. Fue un espectáculo, que tuvo su continuidad en el estadio, con cánticos y gritos de apoyo. Nunca falla el público blanquiazul. Falló, sin duda, el equipo.

Víctor utilizó a tres filiales en el once inicial. El entrenador revolucionó el once en busca de soluciones e intentando encontrar alguna fórmula que le permitiera neutralizar la ausencia de N'Diaye. Para ello cambió el sistema para probar otras alternativas, pero también suponían sacrificios. Al final apostó por un once muy novedoso ahora, aunque muy parecido al del comienzo de temporada, utilizando de entrada nada menos que a tres fubolistas filiales, como fueron Keidi, Harper e Hicham. A ellos hay que añadir otro canterano que ya está asentado, el marbellí Ontiveros.