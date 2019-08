DE UN ADRIÁN A OTRO ADRIÁN

La temporada oficial de fútbol se ha iniciado... ¡y de qué manera! Todo empezó con una Supercopa, repleta de emoción hasta que un tal Adrián, de apellido San Miguel, detuvo el penalti que daba el triunfo al Liverpool y hacía de un futbolista en paro todo un héroe o mito en la historia del equipo inglés. Todo acabó, veinte horas después, con un gol de otro Adrián, de apellido González, que certificaba el triunfo de nuestro Málaga en Santander después de que el equipo hubiera estado noventa minutos sobre el alambre de la descalificación. Son detalles sobresalientes que suelen definirse como 'cosas del fútbol'. Pero es que la cosa no queda ahí: en San Mamés un jugador casi cuarentón, Aduriz, que ya ha anunciado su retirada, marcaba un gol de fantasía nada más incorporarse a su equipo en el minuto 88; un gol que no sólo daba la victoria al Athletic sino que derrotaba a todo un Barcelona engreído que se había permitido el lujo de dejar en el banquillo a Busquet y a Rakitic. Veinte horas después, el Real Madrid iniciaba en Balaídos su andadura con el mismo once con el que tan tristemente acabó la temporada anterior; más todavía, con un jugador, Bale, que el día antes seguía estando en venta. Decisiones incomprensibles de Valverde y de Zidane, que a uno le salió mal y a otro más que bien. Y por otro lado, reflejo de una jornada inicial atípica, ese marcador casi insólito, 4-4, en un divertido Villarreal-Granada que seguramente tardará mucho en repetirse.

Y repasada esa serie de hechos anecdóticos, mención especial de este Málaga capaz de todo, de lo bueno y de lo malo, que en Santander dio una lección de pundonor y profesionalidad, amarrando los tres primeros puntos en tanto se solucionan esos problemas que tienen tan limitada su plantilla. Confiemos en que el sábado, ante Las Palmas, el Málaga sepa y pueda mostrarse tal como es. Sin perder el compás y mirando hacia arriba.