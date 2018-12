Adrián: «Tenemos que aprender a manejar mejor el final de los partidos» Adrián, en rueda de prensa este miércoles. / Germán Pozo El jugador del Málaga habla sobre el próximo encuentro frente al Oviedo y el juego del equipo en los últimos partidos CARLOS CONTRERAS Miércoles, 19 diciembre 2018, 14:42

El segundo capitán del Málaga, Adrián González, habló esta mañana sobre juego del equipo en los últimos partidos y sobre el último partido del año que se disputará fuera de casa frente al Oviedo. «Tenemos que aprender de estos últimos encuentros para manejar mejor el final de los partidos. Le hemos dado opción a los dos últimos equipos contra los que hemos jugado», aseguró Adrián González. «Creo que venimos en una racha positiva sobre todo después de conseguir el triunfo en Mallorca. Sería importante terminar el año ganando porque los equipos que están arriba con nosotros puntúan muchísimo.y nos vendría muy bien conseguir los tres puntos en un campo tan complicado», afirmó el madrileño. Sobre el próximo rival, quieren seguir enganchados a ganar fuera de casa. «Esperamos lo que venimos sintiendo durante el resto de la temporada cada vez que hemos jugado fuera de casa. Equipos súper motivados y será un partido de mucha igualdad como ocurre en esta categoría», explicó.

Sobre la falta de su compañero en el centro del campo N'Diaye para el partido contra el Oviedo, Adrián no se mostró preocupado. «Unas de las bases de este equipo es que cualquiera que salga al terreno de juego lo va a hacer bien, no se notará la ausencia», aseguró.

También ha salido a la palestra el nuevo periodo de fichajes, pero el jugador no quiere entrar en ese terreno. «No soy el director deportivo. No voy a entrar a valorar eso, porque no soy el indicado para dar la valoración de lo que necesita la plantilla. Sería

faltarle el respeto a un compañero», sostiene el centrocampista. Su pronta recuperación ha tenido que ver con los profesionales del club que le han guiado para que esté cuanto antes compitiendo. «Al partido de Mallorca llegué muy justo, pero gracias a los

servicios médicos y la buena predisposición de nuestro doctor acorté plazos. Las ganas de ayudar al equipo en una situación tan buena que estamos viviendo, también me ayudó», confirmó.

Para finalizar habló sobre lo que le gustaría que sucediera al finalizar la primera vuelta de la competición. «Es difícil, pero me gustaría superar los 40 puntos. Creo que estamos con muchas posibilidades de conseguirlo», mantiene.