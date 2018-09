Adrián: «Hay que ser cautos, llevamos cinco jornadas» Adrián, tras marcar su gol al Córdoba. / Salvador Salas El jugador relativiza la importancia del duelo del domingo en Las Palmas, ante el segundo clasificado PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 20 septiembre 2018, 13:00

Primero contra segundo. El Málaga visita a Las Palmas el domingo (18.00 horas peninsulares, Movistar Partidazo), en el primer gran choque de la categoría, pero desde el vestuario malaguista, al contrario que desde el rival, que trata de crear un gran ambiente para el choque, se le concede un valor relativo a la importancia del duelo, como se encargó este mediodía de repetir el centrocampista Adrián. «Es la jornada seis. Nadie va a ganar la Liga el domingo. Es ta importante como el de la jornada uno en Lugo, y no estoy mintiendo. Cuando termina un partido para nosotros queda ahí, y ya lo más importante después es el siguiente entrenamiento«, manifestó.

El jugador madrileño admitió que no pasaba por su cabeza lograr el actual pleno de puntos en la Liga tras cinco jornadas: «No lo hubiera esperado. Hay que ser sinceros. Ningún equipo de la Liga espera empezar tan bien. Confías en hacerlo bien y en sacar puntos, pero encontrarte en la jornada cinco así... La categoría hace que sea complicado. Nos tiene que valer para trabajar con un poco de ventaja frente al resto. Todavía quedan muchas jornadas y siempre se puede mejorar». Adrián se refirió al cambio diametral que se ha dado en unos meses entre los que siguen en el equipo, con el traumático descenso, y la situación derecha triunfal de ahora. «Creo que los resultados ayudan y apoyan el planteamiento. Hablo por mí. Es cierto que estoy viviendo una situación distinta a la del año pasado, que fue complicada. Estos resultados refuerzan el trabajo y ves que la línea que se marcó desde la pretemporada se cumple. Entiendo a la gente. Hay que ser cautos, el equipo está compitiendo muy bien, pero llevamos cinco jornadas. Lo importante es que tengan claro que pueden llegar momentos difíciles y tenemos que estar preparados todos, tanto ellos como nosotros».

Adrián también comentó que para él no ha sido una sorpresa la estupenda respuesta de los filiales Hicham y Harper: «Ya los conocíamos el año pasado de los entrenamientos. Desde el primer momento han cogido al vuelo lo que le pedía el mister. Se han ganado sus sitio. No me sorprende. Se han ganado el puesto, se les ha dado la responsabilidad y han respondido. Se les va a exigir como no más pese al número del filial, pero deben tener en cuenta que esto no es un 'sprint', sino un largo camino, donde tiene que conseguir la regularidad. No sólo van a tener la cara buena, y llegarán momentos duros y tienen que estar más preparados de lo que pueden pensar y para eso estaremos los demás».

Finalmente, sobre el próximo rival, Las Palmas, manifestó: «Tiene una valoración altísima. Se ha invertido para estar en los puestos de arriba. Tiene jugadores de mucha calidad, en el 'top 5' de la categoría, como Rubén Castro, que como delantero marca mucho las diferencias. Para nosotros es un partido muy complicado y entiendo que para el aficionado el partido pueda estar en un círculo en el calendario, porque podrán ser dos equipos que estén arriba peleando por el ascenso».