Adrián: «No nos hemos encontrado cómodos»

El medio centro malaguista Adrián asumió al final del choque en el Carlos Tartiere que no fue el mejor partido de su equipo, y por eso valoró el punto conseguido al final del mismo, pese a la ausencia de ocasiones claras de gol generadas por él y sus compañeros. «No nos hemos encontrado cómodos en el partido. Ellos tuvieron ocasiones más claras y hay que dar por bueno el punto. Hemos estado espesos, y no ha sido un buen día. Nos ha costado llevar la iniciativa del juego, y es verdad que en los últimos minutos tuvimos más empuje, pero no ha sido suficiente».

Cuando se le preguntó desde el micrófono de Gol a Adrián por un deseo para el próximo año, no quiso referirse expresamente al ascenso. Su respuesta fue: «A ver si seguimos arriba de la tabla y les deseo felices fiesta a todos los aficionados, a los que esperamos ante el Reus (en la próxima jornada, el domingo 6 de enero, a las 20.00 horas)».