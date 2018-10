Adrián, jugador del Málaga: «Desde el primer día de la pretemporada tenemos claro lo que hay que hacer» Adrián, en una imagen de archivo. / Fernando González El futbolista del Málaga cree que las ganas que muestra el equipo y el conocimiento de la categoría del entrenador son las claves de la buena situación ANTONIO GÓNGORA Málaga Martes, 16 octubre 2018, 11:21

El medio centro Adrián afirma que el campeonato es muy largo y que es muy complicado sumar puntos en Segunda, pero insiste en que el Málaga, que está al frente de la clasificación, tiene la lección muy bien aprendida desde que arrancó el trabajo de la plantilla en julio. «Desde el primer día de la pretemporada tenemos muy claro lo que hay que hacer. Es verdad que tenemos la suerte de contar con un entrenador que conoce bien la categoría. Cuando habla hay que escucharlo, porque las cosas que cuenta luego ocurren», afirma.

El jugador tambien apunta otro de los grandes argumentos de la gran trayectoria del líder del campeonato en el arranque de la competición, una virtud determinante. «El grupo es sólido, unido, con hambre y con ambición. Muchas veces, cuando falta un punto de nivel, se compensa con esas ganas. Esa ha sido una de las claves más importantes», destaca el madrileño.

Como ejemplo de la importancia del compromiso y de la actitud de los jugadores, cabe señalar el resurgir de Juanpi, al que Adrián se refiere también. «Ha entendido cuál era el camino para estar aquí y participar. El míster no mintió ni engañó a nadie cuando habló de esto. Es positivo para Juanpi y para los compañeros, que ya saben que, si trabajan y quieren participar, el entrenador los va a utilizar», señala.

El futbolista fue también claro y contundente a la hora de analizar la organización de Segunda, con 22 equipos, y el 'virus FIFA', que mantiene todavía lejos del equipo a N'Diaye y Munir. «Está muy mal montado y lo opino así desde antes de participar en Segunda. La categoría está mal montada. Debe ser más corta, porque son muchos meses de competición, y luego no puedes verte afectado por el 'virus FIFA'. En otros países también para la segunda categoría», destaca, a la vez que añade: «Hay cosas que hay que cambiar. Por la fuerza de Segunda, donde llegan jugadores internacionales y los equipos hacen grandes inversiones, no se puede ver afectada. No está actualizada en el momento que estanos ahora. No es sano ni para la cabeza ni para el cuerpo estar diez meses compitiendo».

También habló del gran rendimiento de Blanco y elogió al público de La Rosalesa por el apoyo que les dio en el choque ante el Albacete. «Noté la respuesta de la afición cuando nos marcaron. Ellos también ven al equipo capaz de conseguir las cosas. Leyeron su parte del partido», comenta.

El centrocampista recuerda con cariño su etapa de una temporada en el Elche (próximo rival el viernes a domicilio), en la que no cobró en toda la temporada, mientras que se muesta muy satisfecho de su rendimiento personal. «Estoy contento porque al equipo le ha ido bien. Agradezco la confianza del míster, y creo que yo también me he ganado esta confianza con mi trabajo. Habrá días que esté mejor y otros peor, pero siempre voy a buscar lo mejor para el equipo», destaca.