Adrián y Ontiveros, apercibidos de sanción Ontiveros, en un momento del partido contra el Alcorcón. Sábado, 13 octubre 2018

El Málaga sufre el 'virus FIFA' en estas fechas y también se ve obligado a empezar a tener que estar pendiente del capítulo de las amonestaciones, ya que actualmente dos de sus jugadores, Adrián y Ontiveros, están apercibidos de sanción. Ambos están a una amarilla de perderse un encuentro al cumplir el primer ciclo de tarjetas, a pesar de que sólo se llevan nueve jornadas de la competición.

El caso de Ontiveros es el más llamativo, ya que no ha sido titular en muchas citas y sólo ha jugado ocho, pues fue expulsado por doble amarilla tras el choque en Alcorcón y no estuvo en Almería. Pese a ello el viernes, ante el Albacete y al poco de saltar al campo, vio una amarilla y ya es la cuarta (no se computan para este cálculo las dos que le motivaron la roja mencionada ante el Alcorcón).

En la misma situación está Adrián, que lo ha jugado casi todo hasta ahora. Tanto él como Ontiveros son dos piezas importantes del equipo, y el cuerpo técnico les advertirá sobre todo para que no coincidan las futuribles bajas de ellos por sanción con jornadas ligueras en las que se pierdan jugadores por convocatorias de selecciones, como sucede ahora con Munir y N'Diaye.