Adrián: «Ahora tenemos la opción de ser terceros; me gusta jugar el último partido en casa» El goleador del Málaga piensa que todos los rivales cara al 'play-off' son fuertes, pero «uno de los más complicados para nosotros fue el Mallorca» ANTONIO GÓNGORA Martes, 28 mayo 2019, 14:36

Adrián se ha convertido en la gran referencia ofensiva del Málaga, en uno de los futbolistas más determinantes de la temporada. Sus diez goles han sido claves para que el equipo blanquiazul haya podido mantenerse casi toda la temporada en la zona más alta de la tabla. Ahora, cuando la clasificación para el 'play-off' está próxima, el atacante hace una valoración y también aporta sus preferencias. «La liga se hace larga. Estamos cerca de meternos en la fase de ascenso. Ahora tenemos la opción de ser terceros tras el triunfo del Deportivo ante el Mallorca (1-0). Con otro resultado habríamos entrado directamente, pero ahora se nos abre otra vía que los favorece. A mí me gusta jugar el último partido en casa, tener el factor campo a favor. Es importante para nosotros», ha explicado en relación a la normativa de la fase de ascenso, que contempla que el último enfrentamiento de la eliminatoria se disputará siempre en el campo del equipo mejor clasificado.

Pensando ya en la disputa de las eliminatorias de ascenso, Adrián considera que el Málaga llega en unas condiciones óptimas. Nos encontramos en un buen momento. El equipo también está teniendo acierto cara al gol y eso nos está mejorando el 'goal-average' en relación a otros rivales. El equipo se encuentra muy bien físicamente, como en toda la Liga. Llegamos en un buen momento. Es algo que nos va a venir muy bien», ha insistido el futbolista.

Sobre las claves en la reacción del equipo tras la incorporación de Víctor al banquillo. «El nuevo entrenador ha incorporado sus ideas con cosas que nos podían venir bien. El equipo ha obedecido y estamos mejor. La respuesta de todos está siendo muy buena», ha destacado, a la vez que se ha referido a su excelente capacidad goleadora: «No me esperaba tener esas cifras anotadoras. Es una de mis cualidades llegar a zonas próximas al área».

En relación al partido del domingo en Albacete, el medio punta ha señalado que no se esperaba la gran trayectoria del rival. «Para mí ha sido una sorpresa que esté arriba. Por el partido que jugó aquí no pensé que iba a estar arriba, pero me ha quitado razón», ha dicho, mientras que también ha dado su opinión sobre sus preferencias para la fase de ascenso: «Todos son fuertes. Pero es verdad que uno de los más complicados para nosotros en la Liga fue el Mallorca».