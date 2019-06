«Toca intentar reponerse y con la cabeza alta» Cifu trata de progresar entre varios contrarios. / Salvador Salas «Estamos destrozados», recalcó el madrileño, mientras Cifu se lamentó: «Se nos ha escapado una oportunidad» MARINA RIVAS Domingo, 16 junio 2019, 00:47

No hay palabra lo suficientemente dolorosa para describir el ambiente gélido y triste que se vivió ayer en el pasillo por donde se marcharon los jugadores tras el encuentro. Con el corazón en un puño y los ojos secos de llorar, reinaba la frustración por despedirse de casa antes de tiempo. «Estamos destrozados. Ha sido una temporada larga, una categoría complicada, mucha igualdad… Nos vamos con la sensación de que se nos marchó el objetivo en quince minutos en La Coruña. Aquellos quince minutos fueron letales», comenzó Adrián. Sin embargo, pese a que el capitán malaguista se lamentó por la segunda parte en Riazor, sí que creyó en la remontada: «Teníamos la esperanza y la confianza de darle la vuelta al marcador, pero al final el 'Depor' es un buen equipo. Se han defendido bien; nosotros lo hemos intentado hasta el final». Y añadió: «Llegábamos a esta fase final en las mejores condiciones y creo que el equipo estaba mejor que nunca en toda la temporada. Existía esa convicción de que lo podíamos lograr».

El gol encajado

Pero un partido sin goles por su parte y un tanto en contra en el minuto 82 acabaron con las esperanzas. Munir se convirtió en el protagonista,roto en el campo tras encajar aquel tanto. Adrián le defendió: «Está muy afectado, pero no le podemos pedir nada. Ha hecho una grandísima temporada; lo de hoy no afecta en nada porque quedaba muy poco partido y ha sido un fallo que no podía influir mucho en lo que quedaba de eliminatoria». Sobre la hoja de ruta del equipo ahora, explicó: «Ahora toca vacaciones, que no las queríamos. Toca intentar reponerse y con la cabeza alta. Dentro de dos semanas volvemos para prepararnos y empezar nuevos retos». Sin más, agradeció el gran apoyo a la afición durante toda la campaña y explicó que tiene contrato para continuar y que se quedará «salvo que alguien diga lo contrario».

Cifu explicó en zona mixta, cabizbajo y apenas sin palabras, que sus negociaciones para quedarse están a punto de cerrarse: «Ya lo tenemos todo encaminado. Seguramente pronto podremos decir que sigo un tiempo más aquí. Es lo que quieren ellos y lo que quiero yo, y espero continuar esta ilusión que tengo y que tenemos todos por lograr el objetivo el año que viene». Y sentenció: «Ha sido un día muy emotivo, con sabor a que se nos ha escapado una oportunidad este año... Nos vamos muy tristes pero con la cabeza alta».