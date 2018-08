La afición del Málaga sigue siendo de Primera Más de 18.600 aficionados acudieron a La Rosaleda. / Salvador Salas Nada menos 18.626 espectadores arroparon y animaron al Málaga en su estreno en Segunda en La Rosaleda ANTONIO GÓNGORA Sábado, 25 agosto 2018, 02:02

Los aficionados del Málaga no tuvieron ayer ninguna duda, demostraron claramente que siguen siendo de Primera División. Es evidente que el descenso no llegó a las gradas de La Rosaleda, que registraron una excelente entrada en el primer partido tras el regreso de su equipo a Segunda una década después, tras diez temporadas brillantes en la élite. Pero todo no quedó en una gran asistencia, ya que los seguidores blanquiazules mantuvieron su entusiasmo a la hora de animar y arropar a su equipo en busca de los mejores resultados cara a una campaña que será complicada, difícil.

Nada menos que 18.626 espectadores se dieron cita anoche en el campo de Martiricos para presenciar el choque contra el primer rival de esta nueva etapa, el Alcorcón. El club anunció días atrás que ya se habían superado los 18.000 abonados, lo que corrobora la excelente asistencia de ayer en La Rosaleda en pleno mes de agosto. Además, esta destacada concurrencia es similar a la de la campaña anterior en la última fase del campeonato en Primera, cuando los socios ya faltaban a muchos compromisos en el campo blanquiazul ante el escaso interés que despertaban estos encuentros.

La fiesta malaguista empezó con un gran recibimiento a su equipo una hora y media antes del encuentro, y siguió en el momento de sonar el himno blanquiazul, que fue cantado por una parte importante de los aficionados que se desplazaron a Martiricos. Una de las frases más pronunciadas por los malaguistas desde el arranque del choque, sobre todo en la Grada de Animación, fue clara y contundente: «Volveremos a Primera».

Recordaron a Juanpi, que está descartado y el club se encuentra a la espera de su salida, y no dejaron de apoyar a los malaguistas en busca de una victoria, la segunda de la temporada. Los jugadores y técnicos del equipo están convencidos de que los ánimos del público serán clave para triunfar en Segunda. Los seguidores se marcharon satisfechos con el triunfo, mientras que los futbolistas devolvieron a los seguidores el cariño mostrado y su colaboración y se despidieron con aplausos desde el centro del campo.

Una parte de los aficionados se quedaron en el campo tras el encuentro cantando y animando a los suyos, que ya suman seis puntos tras las dos primeras jornadas del campeonato en Segunda. Los hombres de Juan Ramón Muñiz han hecho pleno de victorias en este comienzo de la competición. Y todo ello llegó con algunas ausencias de jugadores que todavía no se han podido inscribir hasta que no sea compensado el tope salarial del conjunto de Martiricos.