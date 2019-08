Víctor: «Agradezco a los jugadores que hayan sido valientes en estas circunstancias» Víctor, durante el partido. / Ñito Salas Víctor culpa a la falta de «efectividad» de un empate que le sabe a poco y urge al club a realizar algún fichaje para la delantera FERNANDO MORGADO Domingo, 25 agosto 2019, 00:18

Nueva temporada, misma filosofía. Víctor regresó a la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para comparecer ante los medios después del encuentro ante Las Palmas y demostró que sigue fiel a sus principios. Las excusas no sirven para el madrileño, que fue muy claro al analizar las claves de un empate que, al igual que a la afición malaguista, le supo a poco. «La justicia la marca la efectividad. Hemos hecho un gol y hemos recibido otro. Si hubiese habido errores arbitrales podríamos hablar de justicia, pero no es el caso. Tenemos que aceptarlo y ver la parte positiva, que hemos sumado, aunque se nos queda corto. En el análisis de los noventa minutos creo que merecíamos más. Lo hemos hecho todo para ganar ante un buen equipo al que hemos sido capaces de contrarrestar su capacidad para tener el balón. Me voy contento con el juego del equipo, tanto en ataque como en defensa», explicó el técnico.

Fichajes

Pronto Víctor se vio obligado a hacer referencia a la situación que afecta a la planificación del Málaga, y de nuevo no tuvo problemas en sincerarse ante los micrófonos. «Hemos felicitado a todos los jugadores: a los del campo, a los del banquillo, a los que no han estado... Han demostrado profesionalidad ante la incertidumbre, se han enfocado en lo que nos gusta, que es lo que pasa dentro del campo. Les agradezco haber sido valientes en estas circunstancias», apuntó el entrenador blanquiazul, que aunque desvió las preguntas referentes a los fichajes a la dirección general del club, sí que hizo referencia a las necesidades de su plantilla. «No tengo información de las cuentas del club, de los sueldos... Esperamos poder inscribir a los que nos quedan por inscribir y deberíamos hacer alguna incorporación más», comentó.

Sobre la posibilidad de que Juanpi siga vistiendo de blanquiazul el resto de la temporada, Víctor aseguró que le gustaría contar «con todos los jugadores de calidad posibles» y que el venezolano es uno de ellos. Sabe el técnico que esta semana resultará clave. «Hasta el 2 de septiembre habrá mucho movimiento. Esperaremos y prepararemos el partido de Girona siendo conscientes de que pueden bailar las piezas. Será complicado, pero igual que esta. Desde luego, no va a ser una excusa», añadió Víctor, que bromeó en privado con el entrenador rival, Pepe Mel, sobre la escasez de delanteros de ambos equipos. «No hace falta tener muchos conocimientos para ver que nos hace falta un delantero. Pepe ha comentado que no tenían recambio para Rubén Castro, pero nosotros ni siquiera tenemos un delantero centro. Estamos trabajando con Hugo, que es extremo, y estamos muy contentos».

Ambos entrenadores empatizaron en la rueda de prensa. Mel tuvo elogios para el cuerpo técnico del Málaga, y lamentó las múltiples bajas que están lastrando el arranque de la temporada para Las Palmas. «Ahora mismo no tenemos más registros. El único cambio para Rubén Castro soy yo, que era delantero. Pero para mí el equipo ha estado muy bien, muy ordenado, metiendo el pie, luchando... El partido se nos ha hecho largo a partir del penalti. Antes, contábamos con que ellos tuvieran la pelota, era algo que no me importaba. Esto es muy largo y para nosotros es importante sumar un punto porque la semana pasada, mereciéndolo, no obtuvimos ninguno», señaló Mel.