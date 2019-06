Albis: «La eliminatoria no está resuelta; veo al Málaga capaz de darle la vuelta» El exmalaguista, que también militó en el Deportivo, tiene clara la consigna: «No hay más opción que salir con todo y arriesgarse sin temores» BORJA GUTIÉRREZ Sábado, 15 junio 2019, 01:05

Ricardo Raúl Albisbeascoechea 'Albis' está viviendo de forma especial estos últimos días. El que fuera jugador del Málaga y luego ejerciera otras funciones en el club también militó en el Deportivo de La Coruña. Con este logró un ascenso a Primera en la plantila que fue el germen del luego reconocido como 'Superdepor' de Arsenio Iglesias. A pesar de esto, no tiene el corazón partido, más bien fraccionado, pero el sentimiento malaguista tiene más peso:«Al haber jugado en los dos equipos tendré alegría por un lado y tristeza por el otro. Pero en este caso tengo preferencia por el Málaga por muchos motivos. Es donde estuve en el principio y el final de mi carrera deportiva. A La Coruña le tengo mucho cariño porque ascendí con ellos, y antes de todo esa fue la primera ciudad donde jugué fuera de Argentina, en un torneo amistoso. Pero evidentemente donde más arraigo tengo es en Málaga, donde elegí vivir y tuve dos hijas», se confiesa Albis, que tras dejar la dirección de la cantera del Granada en 2016 aún no se ha embarcado en otro proyecto deportivo.

En las últimas jornadas Albis ha vuelto a sentirse pegado a la actualidad, que ha unido a dos de los escudos de su vida en una eliminatoria definitiva y relevante para las dos entidades, que buscan volver lo antes posible a la élite tras el descenso la temporada pasada. Son horas intensas y de mucho debate en el que también participa. Él no se esperaba lo que ocurrió en el choque de ida. «Me sorprendió la cantidad de goles. Esperaba una eliminatoria más ajustada, con un resultado más apretado. La eliminatoria aún no está resuelta porque quedan noventa minutos en los que veo al Málaga capaz de darle la vuelta. El 4-2 fue un palo al final, sobre todo después de la buena primera parte que hizo», puntualiza Albis.

Albis en la época de malaguista a la izquierda y de deportivista a la derecha. / SUR

Para él, «ninguno de los dos cumplió su objetivo, que era ocupar la primera o segunda posición de Liga, el ascenso directo», por eso la presión es mayor. Les ha seguido durante todo el curso y llega a la conclusión de que «ninguno ha hecho una buena temporada». «Los dos han tenido que destituir a entrenadores y les ha servido para reaccionar mejor cara al final de Liga. Si asciende, se acabará areglando la campaña para alguno de los dos», reflexiona el argentino.

'Combo' Muñiz-Víctor

Cuestionado por la campaña del Málaga y su transformación en los últimos compases de competición ,opta por una postura más diplomática con respecto al choque de estilos entre Muñiz y Víctor: «Lo ideal sería un combo, un poco de Muñiz y otro poco de Víctor. También digo que cuando vino Muñiz creo que él no engañó a nadie y utilizó el estilo de fútbol en el que cree. Víctor se expone mucho más; consigue más goles pero le puede pasar lo que ocurrió en la ida», explica. Para la final de esta noche lo tiene más claro: «No hay muchas más opciones que salir con todo y arriesgarse sin temores».

Esa sería su apuesta para vivir una remontada parecida a la conseguida en 1998 ante el Terrassa, temporada en la que empezó como director deportivo y segundo entrenador de Tolo Plaza y acabó en la secretaría técnica haciendo informes con la llegada del grupo Bahía: «Recuerdo que aquella también fue una semana 'movidita' y se acabó consiguiendo un imposible», rememora.

Si en ese caso fue Guede el héroe, esta vez la esperanza es Ontiveros, aunque su jugador favorito de la plantilla es otro: «Ontiveros está en un momento genial y me gusta mucho, pero soy de un perfil con otra filosofía. Me han gustado mucho Pau Torres y N'Diaye. Es una pena que este no pueda estar», concluye Albis.