Liga 123 Así es el Alcorcón, rival del Málaga: De Segunda desde el 'Alcorconazo' Once inicial del Alcorcón en la pasada jornada de liga ante el Sporting en el Santo Domingo. Málaga CF - AD Alcorcón Encamina su novena temporada seguida en Segunda, es el segundo club con más campañas consecutivas en la categoría tras el Numancia

El Alcorcón sigue siendo recordado por haberle ganado al Real Madrid en la Copa del Rey de 2009. Un contundente 4-0 en los dieciseisavos de final que sacó los colores de mitos como Raúl, Guti, un jovencísimo Benzema y dos exmalaguistas como Van Nistelrooy y Manuel Pellegrini. Aquello pasó a la posteridad del fútbol como el 'Alcorconazo'.

Un partido inédito Al igual que ocurrió en el Lugo-Málaga, este Málaga-Alcorcón del próximo viernes a las 22:00 horas en La Rosaleda (en abierto en GOL) también será un encuentro histórico ya que nunca se han enfrentado antes. Será la primera vez que el conjunto malagueño y el madrileño se encuentren en el césped de La Rosaleda. Han llevado casi vidas paralelas en la última década. Mientras el Málaga se asentaba en Primera, el Alcorcón hizo lo propio en Segunda. Curiosamente tampoco se han enfrentado en Copa del Rey.

En esa temporada, la 2009/10, ascendieron de Segunda B a Segunda con un equipo que los aficionados amarillos recuerdan como la edad de oro del club. «El año del 'alcorconazo' la masa social se volcó, también por el estilo de Juan Antonio Anquela. El estadio siempre estaba lleno», recuerda Álex Jiménez, periodista que cuenta la actualidad del equipo madrileño para Marca.

Un ciclo maravilloso de los alfareros, que pudieron acabar con el ascenso a Primera en la temporada 2011-12. Un gol les separo de probar el Olimpo del fútbol nacional, un lugar que todavía no han pisado. Quedaron cuartos y llegaron hasta la final del 'play off' ante el Valladolid. Un éxito que tras Anquela prolongó una temporada más José Bordalás, actual entrenador del Getafe. En la 2012-13, también se colaron en la zona de promoción pero no lograron pasar de la semifinal ante el Girona.

Tras el mejor lustro de la historia del club, el verano de 2013 sufrieron grandes problemas económicos para ajustarse a los requisitos de La Liga. Tuvieron que vender el club medio año después al que ahora es el actual propietario, el belga Roland Duchatelet. Se trata de un político y un empresario del fútbol con otros clubes en su cartera. De hecho, el Alcorcón se integró en la red de equipos de Duchatelet. Ha tenido otros como el Standard Lieja, pero actualmente son: Charlton Athletic (Inglaterra), Carl Zeiss Jena (Alemania), y Újpest F.C (Hungría).

Desde ese momento, la inversión extranjera ha ido de más a menos a la par que el rendimiento deportivo. Instalado en mitad de la tabla, en los últimas dos temporadas ha certificado la permanencia con sufrimiento en la última jornada. Actualmente es uno de los presupuestos más bajos de la competición, sobre los siete millones de euros.«No va a poner más dinero, el Alcorcón sobrevive ahora mismo de lo que gana de derechos de televisión y lo poco de masa social«, cuenta Aimara G. Gil, periodista del As que sigue la actualidad del Alcorcón. Apenas llegan a ser 2.500 socios, aunque muy fieles.Y eso que es una ciudad grande, sobre los 170.000 habitantes, pero es un club con poco recorrido histórico, fundado (en su etapa moderna) en el año 71.

Su política de fichajes se centra en la combinación de jugadores veteranos, en el ocaso de sus carreras, con jóvenes inexpertos y sin nombre. También reclutan perfiles con mucho que demostrar, que luego han prosperado en Primera. Iván Alejo, Djené, Dmitrovic, Laguardia, Sergi Enrich, e incluso el flamante fichaje del Málaga, Dani Pacheco, pasaron por el Santo Domingo. Y nunca tuvieron la capacidad de retenerlos.

En el 'boom' de equipo madrileños en Primera (Getafe, Leganés, Rayo están en Primera junto con los grandes Atlético y Real Madrid) los amarillos tuvieron esa posibilidad de explotar, pero desde la final contra el Valladolid, nunca más han tenido opciones de romper la barrera de la élite. «No sé si es que no aprovechó suficientemente el 'alcorconazo' o por el éxito de Getafe, Leganés y Rayo», reflexiona Jiménez, compañero de Marca.

Actualmente es un equipo que lucha por la permanencia. Para esta temporada han renovado su área deportiva. El ex futbolista del Valencia, Mallorca o Levante, David Navarro, es el secretario técnico desde junio de este año, tras terminar su carrera recientemente, justamente en el Alcorcón en la temporada 2016/17. Ha traido a jugadores que han jugado con él. Y el banquillo ha cambiado: de Julio Velázquez, que se ha ido al Udinense italiano, a Cristóbal Parralo, con éxito en el filial del Deportivo pero que no tuvo efecto este año en su salto al primer equipo cuando optaron por él para sustituir a Pepe Mel. Tras Parralo llegó Seedorf y el Depor acabó descendiendo igualmente.

Cristóbal Parralo y David Navarro, en la grada siguiente un partido del Alcorcón B. / A.D. Alcorcón

De momento han llegado un total de nueve fichajes: Jaime Gavilán, Víctor Casadesús, Borja Galán (lo tuvo Parralo en el Fabril, filial del Depor), Aly Abeid (Levante), Ximo Miralles (Villareal C), Héctor Rodas (Brujas, Bélgica), Juan Muñoz, Unai Elegazábal, Raúl Lizoain. Aunque de momento, la línea del cuerpo técnico es continuista y parte con la base del año pasado. En la primera jornada, los once que iniciaron el partido ante el Sporting fueron jugadores que ya estaban en la plantilla del año pasado.