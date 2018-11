Una alineación más abierta para el Málaga Luis Hernández se ejercitó ya ayer en el césped con el readaptador. / Malagacf.com La baja de forma de algunos jugadores genera incertidumbre respecto al once PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 29 noviembre 2018, 00:40

La pobre actuación del Málaga en Almendralejo (1-0) y la baja forma que acusan algunos jugadores, que al menos han dejado muestras de estar a un mejor nivel al inicio de la temporada, pueden traer consigo cambios en el once. No se descartan de ninguna manera cara al importante derbi ante el Granada del sábado (18.00 horas, Movistar Partidazo). El Málaga y el Granada se postulaban para un cruce estelar, que incluso podía medir a los dos primeros de la tabla, pero a la hora de la verdad ambos conjuntos han perdido algo de gas.

El cuadro de La Rosaleda sigue atascado fuera, y pasa un quinario cada vez que viaja, lo que le ha hecho caerse de los puestos de ascenso directo y situarse tercero, mientras que el Granada ha dejado de ganar en sus tres últimos compromisos ligueros (dos de ellos en casa) y ha caído a la cuarta posición.

Lacen se perfila como novedad, Harper puede reaparecer tras su lesión y podrían darse más cambios en otras demarcaciones

En el Málaga su once tipo parece cada vez más incierto o abierto. Munir no ofrece la misma versión que en las primeras jornadas, pero no parece probable que le relegue Kieszek; pero en la defensa sí podría haber cambios. Cifu sigue apretando ante Iván en el puesto de lateral derecho, y Lombán, que jugó de titular ante el Sporting, también entra en las quinielas para recuperar un sitio.

Lacen, por Adrián

Lacen parte como sustituto natural de Adrián, que puede ser baja lo que queda de año (tiene una rotura fibrilar de grado I-II al nivel del cuádriceps derecho) y las principales dudas se concentran ahora en las bandas. No por falta de alternativas, que siempre las hubo, sino porque el rendimiento de algunos jugadores dista mucho del de hace semanas. Sólo Ontiveros parece fijo, pero Renato fue cambiado antes del descanso en Almendralejo, y esto puede pasarle factura, y Juanpi e Hicham han bajado en sus prestaciones. Tampoco le va mejor a Dani Pacheco, que no ha jugado un solo minuto en los dos últimos encuentros, ni a Haksabanovic que, tras disputar toda la segunda parte ante el Gimnástic', no entró entre los dieciocho elegidos en el último choque.

Asimismo, hay serias opciones de que Harper regrese al once. El delantero de ascendencia escocesa llegará al derbi con más de una semana de entrenamientos al mismo nivel que el resto de compañeros, y será Muñiz el que determine si ya está a punto para jugar desde el inicio o lo reserva para después. Normalmente, el técnico asturiano suele ser conservador en este tipo de decisiones, pero no le quedan muchas más alternativas para componer el ataque, con Koné lesionado y con el pobre rendimiento ofrecido hasta ahora por Héctor cuando ha jugado.