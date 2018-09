Liga 123 Así es el Almería al que visita el Málaga este lunes Foto del once inicial ante el Tenerife en la pasada jornada. / UD ALMERÍA UD Almería - Málaga CF En las últimas campañas ha titubeado con el descenso y este curso plantean un proyecto nuevo, humilde y plagado de nombres desconocidos BORJA GUTIÉRREZ Domingo, 2 septiembre 2018, 12:42

Llega el primer derbi andaluz de la temporada, de los muchos que jugará el Málaga esta campaña, ya que en Segunda se encuentran cinco equipos de la comunidad. El de este lunes será uno que no se celebra desde hace tres años y medio. Y la última vez también fue en los Juegos del Mediterráneo, el escenario de este lunes a las 21:00 (Gol). Y las cosas han cambiando drásticamente, por desgracia para ambos.

Los almerienses no levantan cabeza desde el descenso a la categoría de plata. En las tres últimas campañas han estado cerca de una fatídica caída a Segunda B. En todas se han salvado en la últimas jornadas. Para esta temporada, han diseñado un proyecto renovado, con muchos jugadores desconocidos y con un hombre de la casa, que anteriormente apagaba los fuegos del banquillo rojiblanco, para dirigirlo. Fran Fernández. En la dirección deportiva, un glorioso jugador de la historia del Almería, Miguel Ángel Corona.

Precisamente, el mítico capitán de los almerienses defendió su trabajo dejando claras sus capacidades: «No somos los mejores pero queremos ganar a los que lo son; tenemos que tener una conformidad con el equipo. No me refiero a ser conformistas, sino conformes con lo que somos. Tenemos una afición de 6.000 o 8.000 estupenda, no ambicionamos tener 18.000. El objetivo es hacer una temporada para estar orgullosos, que no suframos», dijo hace dos meses en un encuentro con los medios de la ciudad.

El último Almería-Málaga El último cruce se celebró en Primera División allá por mayo de 2015. Precisamente fue en el estadio de los Juegos Mediterráneos, donde se reactivará este particular derbi andaluz el próximo lunes. En aquella época, el Málaga de Javi Gracia venció por 1-2 con goles de Javi Guerra y uno en propia puerta del lateral sevillano, José Manuel Casado (que curiosamente pasó del Málaga al Almería en el mercado invernal).

Esa humilde idea no ha variado un ápice. El equipo debutó en liga ante el Cádiz en el Carranza con seis jugadores en el once que nunca habían jugado en la categoría. Un ejemplo son los conocidos para el público futbolero malagueño, Luis Rioja o Corpas, que la temporada pasada completaron una gran campaña en el Marbella FC. A pesar de la actitud combativa, perdieron 1-0 ante los amarillos.

Entre los aficionados creció el run run sobre la plantilla. Las críticas llevaron al entrenador a dejar las redes sociales por un tiempo. «Pienso que no se está siendo justo con el equipo. Debutaron seis jugadores en la categoría, un equipo con 13 fichas nuevas y algunos del filial. En un estadio con 14.000 aficionados. Me retiro temporalmente de las redes sociales porque no entiendo algunas corrientes destructivas», comunicó Fran Fernández en un último mensaje.

Lo cierto es que el equipo ha sufrido grandes bajas de jerarquía. Veteranos como Morcillo y Verza; y jóvenes talentos como Pozo y Fidel, han mermado el aspecto del vestuario. Pero la baja más destacada llegó en el último día del mercado. Vendieron a Joaquín Fernández al Valladolid. Se trataba de un jóven valor de la cantera que llegó a lucir el brazalete. Se fue a Primera y dejó un buen dinero en caja.

Y en cuanto a las incorporaciones, la más destacadas son las de los dos centrales Saveljich y César de la Hoz. Sobre los hombres gol, el más destacado es el argentino Pablo Caballero. También consiguieron la cesión del bético Juan José Narváez. Luego han pescado en Segunda B: es el caso del los ex del Marbella, Luis Rioja y Corpas, u otros como Andoni López, Juan Fernández o Adri Montoro.

Algunos de estos se vieron en acción en el encuentro ante el Tenerife, con el que mostraron una buena cara en la presentación a los aficionados. Empezaron marcando, precisamente con el ex del Marbella, Luis Rioja. Pero en la segunda parte se les fue el partido a partir de la roja al centrocampista César de la Hoz al principio de la reanudación. Acabaron desquiciados, con el entrenador sancionado, y un golazo en contra en el minuto 80 que les privó de los tres puntos. Para el partido contra el Málaga recupera a Nano, que fue baja en la jornada 2 por lesión.

Apuesta por el entrenador de la casa

Vaya por delante que no estará en el banquillo contra el Málaga; cumplirá el primero de los dos partidos de castigo que le asignaron por protestar en el encuentro contra el Tenerife. Desde que ocupó el banquillo almeriense durante dos jornadas en la 16/17 (con una victoria y un empate), Fran Fernández ha ido siendo el comodín de la UD Almería. También tuvo que coger las riendas del vestuario el año pasado en dos fases de la competición: la jornada 15, tras la destitución de Ramis y de la 37 a la 42 después de la salida de Alcaraz.

Parte de la confianza depositada en Fernández este curso se lo ganó porecisamente en esa recta final, en la que consiguió la permanencia, casi milagrosa. Logró 9 de 18 puntos, pero sobre todo destacó en los partidos contra rivales directos.

Clasificaciones en Segunda desde su último descenso En la 2015-16 se salvaron de bajar a Segunda B en la última jornada, por un punto quedaron en la 18ª posición. Al año siguiente, en la 16/17, lograron alcanzar la 15ª plaza, pero también sufriendo un apretado final. Se salvarón por tres puntos. El curso pasado volvieron a bajar a la 18ª posición y evitando bajar en el último partido.

Imagen de Fran Fernández (de blanco), el entrenador de la UD Almería. / LA LIGA

El árbitro

El colegiado designado para el Almería-Málaga es Pizarro Gómez, árbitro perteneciente al Comité Madrileño. Un árbitro de 37 años, natural de Madrid. Esta es su quinta temporada en la Liga 123. Su precedente en esta liga es el Albacete-Deportivo de la primera jornada que acabó en empate a uno. Mostró siete amarillas.

Algunos vínculos del Almería con Málaga

En la actual plantilla del Almería se encuentra un malagueño, el marbellí Mariano 'Nano' González, que parece que finalmente estará en el once ante el Málaga. En la pasado jornada fue baja ante el Tenerife por una dolencia en el tobillo. Nunca ha vestido los colores blanquiazules pero si ha coincidido con Muñiz en el Marbella de la temporada 2005/06, donde estaban entre otros conocidos malaguistas como Apoño y Raúl Gaitán.

Otro vínculo es el del ex futbolista Juanito Gutiérrez Robles, que jugó en los dos clubes, e incluso llegó a ser segundo entrenador de Fernando Soriano en la 16/17. Recientemente, otro malagueño, concretamente de Fuengirola, jugó en el Almería. José Ángel Pozo, ahora en el Rayo. Pasó director de Los Boliches a la cantera del Real Madrid, y luego al Manchester City. De ahí pasó a ser rojiblanco.