AL-THANI, DEVUELVA LA ILUSIÓN

El mismo que insufló al malaguismo de la mayor ilusión de su historia se la está arrebatando a manos llenas. Da pena, mucha pena, ver lo que Al-Thani está haciendo con el Málaga, el silencio de las autoridades y el fervor que algunos siguen manifestando en pro del propietario y presidente. ¡Se va a cargar al Málaga y lo está haciendo sin pudor y sin reparo! ¡Y nadie hace nada! ¡Tebas, para qué puñetas está la Liga de Fútbol Profesional! ¿Sólo para amenazar? ¿Sólo para negar? ¿Nadie puede actuar?... El Málaga juega dos o tres campeonatos a la vez, porque no sólo se enfrenta sobre el terreno de juego a sus contrarios, sino que también lucha contra la desilusión, el abandono y la inacción... Mientras, el equipo da la cara, juega bien, lo hace más que decorosamente, pero faltan mimbres. Víctor se las ve y se las desea para hacer las alineaciones sin caer en la ilegalidad, los dos fichajes no pueden jugar... Y nadie alza la voz, menos Al-Thani, que cuando lo hace miente alevosamente. Déjenos, váyase definitivamente, venda el Málaga, abandónenos, pero no siga haciéndonos esto. Se lo implora esa afición tan maravillosa que lo adoró, entre ellos los más de cien malaguistas que aguantaron bajo la lluvia en Gerona, al otro lado del mapa, animando a sus colores... A los que ellos aman, no como usted, señor Al-Thani. ¡Váyase, por favor! O dé un golpe hoy en la mesa y solucione este caos. Okazaki se puede ir hoy. Demasiado ha aguantado. Hasta la paciencia oriental es capaz de destrozar el caprichoso presidente que nos ha tocado aguantar...

¿El partido? Un Málaga entregado, con un excelente planteamiento, pero con falta de jugadores con la calidad exigible. Demasiado se hizo ante un Girona muy superior en plantilla pero que no mereció nunca la victoria. Sólo una ocasión, de Stuani (se podía haber esperado para reaparecer), y gol. No hizo más. El Málaga quiso pero no pudo. Demasiado. Honor y gloria a los jugadores y a la afición... No nos merecemos esto, Al-Thani; por favor, devuélvanos la ilusión. Estamos rozando el abismo: actúe o váyase.